Систему скорой помощи в Эстонии ждет реорганизация.

Исследование Кассы здоровья показало, что среднее время ожидания самых экстренных вызовов – категории „Дельта“ (угроза жизни) – составляет восемь минут. В случае вызовов с кодом „Чарли“ (к больным в тяжелом состоянии) – в среднем десять минут. В городах медики приезжают быстрее, но есть места, куда помощь добирается дольше всего.

„Выяснилось, что в некоторых местах, например, в районе Тыстамаа, Ныва, Авинурме, а также на южном и западном побережье Хийумаа и в северной части Сааремаа, действительно, случается, что при вызовах категории „Чарли“ и „Дельта“ – то есть самых срочных – скорую помощь приходится ждать дольше“, – признала глава отдела услуг экстренной медицины Кассы здоровья Кристийна Ваас.

Этим районам необходимы дополнительные бригады. Сейчас государство готовит новый план развития скорой помощи в Эстонии и обещает это учесть. Однако вопрос еще и в том, найдет ли Касса здоровья необходимые средства.

План развития системы скорой помощи должен был готов в течение полугода, после этого будет объявлен конкурс на организацию услуг.

Судя по статистике Института развития здоровья, в прошлом году в секторе здравоохранения, в котором работает двадцать тысяч человек, 873 рабочих места были сопряжены со сверхурочной работой. На долю врачей пришлось 139, на долю медсестер - 340, а на долю санитарок - 208 сверхурочных часов. Как отметила Ульви Тасане, это свидетельствует о нехватке рабочей силы в секторе здравоохранения.

На самом деле, нехватка рабочей силы ощущается намного острее: по словам руководителя Союза врачей Эстонии Катрин Рехемаа, учитываются далеко не все сверхурочные часы.

„Если соблюдать нормы рабочего времени и времени отдыха, предусмотренные Законом о трудовом договоре, часть работ (в первую очередь дежурства) останется просто несделанной, поэтому графики составляют так, как предусмотрено законом, но не все дежурства записывают как сверхурочные часы, - сказала она. - Это означает, что дежурства оплачиваются, но тот факт, что люди работали сверхурочно, нигде не отражается. В больницах на самом деле намного больше рабочих мест, на которых приходится работать свехурочно“.

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