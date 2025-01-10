За рубежом
10.01.2025, 20:44

Литва и Россия обвиняют друг друг в переписывании истории. Скандал с переименованием музея литовского поэта под Калининградом

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rus.delfi.lv
Калининград
Калининград
ФОТО: Vitaly Nevar | REUTERS/Scanpix

8 января президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал в соцсети X решение переименовать музей литовского поэта Кристионаса Донелайтиса под Калининградом, назвав его „очередной неприемлемой попыткой переписать историю“. Два дня спустя офциальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что от литовской идентичности „почти ничего не осталось“ и в самой Литве.

Что случилось?

Кристионас Донелайтис — живший в XVIII веке классик литовской литературы, наиболее известный поэмой „Времена года“. С 1743 года он служил лютеранским пастором в Тольмингене в Восточной Пруссии (ныне — поселок Чистые пруды в Калининградской области). Мемориальный музей поэта был основан там в 1979 году.

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