10.01.2025, 20:44
Литва и Россия обвиняют друг друг в переписывании истории. Скандал с переименованием музея литовского поэта под Калининградом(3)
ФОТО: | REUTERS/Scanpix
8 января президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал в соцсети X решение переименовать музей литовского поэта Кристионаса Донелайтиса под Калининградом, назвав его „очередной неприемлемой попыткой переписать историю“. Два дня спустя офциальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что от литовской идентичности „почти ничего не осталось“ и в самой Литве.