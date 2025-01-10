Литва и Россия обвиняют друг друг в переписывании истории. Скандал с переименованием музея литовского поэта под Калининградом

8 января президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал в соцсети X решение переименовать музей литовского поэта Кристионаса Донелайтиса под Калининградом, назвав его „очередной неприемлемой попыткой переписать историю“. Два дня спустя офциальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что от литовской идентичности „почти ничего не осталось“ и в самой Литве.