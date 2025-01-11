В будущем желающие смогут ознакомиться с архивом Арнольда Рюйтеля
Как сообщил Национальный архив, он заинтересован в сборе и хранении документального наследия президентов Эстонии, включая архивы Арнольда Рюйтеля, который являлся главой государства.
„Часть архива из бюро президента Арнольда Рюйтеля в Кадриорге уже передана в Национальный архив. На следующей неделе нас ожидают в Кадриорге, чтобы мы могли изучить оставшиеся документы и отобрать то, что представляет интерес. В будущем мы обязательно свяжемся с родственниками Рюйтеля, - сказала Лийзи Таймре, менеджер по коммуникации и маркетингу Национального архива. - В настоящее время архив Рюйтеля обрабатывается, в будущем с ним можно будет ознакомиться в исследовательском зале“, - сказала Таймре. Отвечая на вопрос, насколько объемен архив, она сказала: „Он размещен в коробках разного размера, их десятки. И это только архивы его бюро“.
Арнольд Рюйтел ь скончался 31 декабря 2024 года. Он занимал пост президента в 2001-2006 годах. Государственные похороны провходят сегодня и завтра.
В Кадриоргском художественном музее открыта книг соболезнований, в которой желающие могли выразить свои соболезнования, чувства, которые они испытывают, написать слова утешения бизким президента Арнольда Рюйтеля.
Похороны состоятся на кладбище Метсакальмисту. По просьбе семьи они пройдут исключительно при участии семьи и близких президента Рюйтеля.