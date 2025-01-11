В будущем желающие смогут ознакомиться с архивом Арнольда Рюйтеля

„Часть архива из бюро президента Арнольда Рюйтеля в Кадриорге уже передана в Национальный архив. На следующей неделе нас ожидают в Кадриорге, чтобы мы могли изучить оставшиеся документы и отобрать то, что представляет интерес. В будущем мы обязательно свяжемся с родственниками Рюйтеля, - сказала Лийзи Таймре, менеджер по коммуникации и маркетингу Национального архива. - В настоящее время архив Рюйтеля обрабатывается, в будущем с ним можно будет ознакомиться в исследовательском зале“, - сказала Таймре. Отвечая на вопрос, насколько объемен архив, она сказала: „Он размещен в коробках разного размера, их десятки. И это только архивы его бюро“.