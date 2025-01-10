ВИДЕО | Опасная езда по Лаагна теэ может обойтись „гонщику“ штрафом почти в 1000 евро

В конце декабря на социальной медиаплатформе TikTok появился и привлек к себе большое внимание видеоролик об опасном „гонщике“, который мчался в Таллинне по Лаагна теэ.

О видео сообщили в полицию, и вчера молодой человек, выложивший запись в интернет, побывал на беседе в полиции. Полиция в целях профилактики правонарушений устанавливает круг лиц, запечатленных на видео, и собирает доказательсьтва.

„Оригинального поста больше нет, но у нас есть информация о том, что водитель превысил скорость и создал опасную ситуации в дорожном движении, за что мы можем наказить его штрафом до 800 евро или приостановлением действия водительских прав сроком до шести месяцев“, - прокомментировал ситуацию начальник службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Таави Кирсс.

„Благодарю всех людей, которые сообщают нам об опасных для дорожного движения водителях. Полиция делает со своей стороны все, чтобы убрать опасных водителей с дорог“, - сказал он.

В течение последнего года полиция подчеркивала, что всё больше следит за информацией о нарушениях ПДД, размещаемой в социальных сетях, а также возбуждает этим случаям производства.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям. Для обеспечения безопасности соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию и не отвлекайтесь на дороге, будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах, а также избегайте вождения в уставшем или больном состоянии.

Если вы заметили на дороге автомобиль с подозрительным стилем вождения, обязательно сообщите об этом полиции по телефону 112.

Дорожные условия тяжелые

Транспортный департамент предупреждает, что из-за снегопада условия на дорогах Эстонии сложные, к тому же могут возникать большие пробки, поэтому стоит предусмотреть больше времени на поездки.