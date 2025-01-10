ФОТО | Президента Арнольда Рюйтеля похоронят в субботу на Метсакальмисту
Погребение президента ЭР Арнольда Рюйтеля состоится в субботу в Таллинне на Метсакальмисту, где в свое время упокоились и другие руководители эстонского государства.
Президент Рюйтель будет похоронен после траурной церемонии прощания, которая начнется в полдень в концертном зале театра „Эстония“. С прощальным словом выступят президент ЭР Алар Карис, ректор Эстонского университета естественных наук Юлле Яакма, почетный член Общества Estonia Арне Микк и член Клуба 20-го августа Рейн Вейдеманн.
Клуб 20 августа объединяет людей, которые входили в Верховный Совет Эстонской Республики, избранный в 1990 году, и которые 20 августа 1991 года в 23:03 проголосовали за восстановление независимости Эстонской Республики.
На церемонии погребения будут присутствовать только члены семьи президента Рюйтеля, а также его близкие. Погребение пройдет в виде церковной службы, которую проведет архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви и президент Совета церквей Эстонии Урмас Вийлма.
Во время погребения Силы обороны отдадут последние почести президенту Рюйтелю салютом из стрелкового оружия и пушек. Музыкальное сопровождение траурного мероприятия на Метсакальмисту возложено на коллектив Vox Clamantis под руководством дирижера Яана-Эрика Тульве.
В субботу, 11 января, от театра „Эстония“ к месту захоронения отправится траурная процессия. В связи с этим в столице временно вносятся изменения в организацию дорожного движения. Полиция просит следить за знаками организации дорожного движения и распоряжениями стражей порядка.
11 января над Таллиннам в ряде районов будет действовать ограничение на полеты дронов.
Организация дорожного движения в субботу, 11 января
Временная организация дорожного движения в районе театра „Эстония“ с 6.00 до17.00
Окрестности театра „Эстония“ для движения закрыты. Проезжает только общественный транспорт.
Для движения закрыты бульвар Эстония, улица Сакала (от улицы Кроони), улица Г. Отса и Театральная площадь.
В движении автобусов в направлении бульвара Эстония и по маршруту движения похоронной колонны будут остановки в течение всего дня.
Пешеходы смогут передвигаться по всей территории, за исключением участка перед театром „Эстония“ и стороны улицы Г. Отса, прилегающей к театру „Эстония“. Оттуда пешеходов будут направлять на тротуар улицы Г. Отса со стороны Реальной школы.
Дорожное движение будет приведено в обычный режим при первой возможности.
Временная организация дорожного движения в Кадриорге с 6.00 до 17.00
Остановка и парковка на улице А. Вейценберга запрещена.
Временная организация дорожного движения в Метсакальмисту с 12.00 до 17.00
Запрещена остановка и парковка на главных парковках Метсакальмисту на дороге Клоостриметса