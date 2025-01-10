Пожалуйста, помогите крошечной новорожденной девочке жить и расти дома!
Ханна Элийзе появилась на свет на 26-й неделе маминой беременности, весом всего 538 граммов. Теперь пятимесячная отважная малышка готова отправиться из больницы домой, но для этого ей требуется помощь.
Из-за заболевания легких, обусловленного преждевременными родами, и затрудненного глотания Ханне Элийзе необходимы работающий на батарейках пульсоксиметр и аспиратор. Общая стоимость жизненно необходимого оборудования составляет примерно 6300 евро, а поскольку у пульмонологического отделения Клиники Тартуского университета нет возможности предоставить эти устройства, семья обращается за помощью к жертвователям.
Оборудование необходимо для того, чтобы семья могла быстро определить, что девочка нуждается в помощи, и оказать помощь в домашних условиях. Длительное использование дыхательного аппарата повредило легкие Ханны Элийзе, и пока она не поправится, ей необходим дополнительный кислород. Это значит, что содержание кислорода в ее крови необходимо постоянно контролировать, а для этого необходим работающий от батареек пульсоксиметр, который можно использовать как дома, так и, например, в автомобильной поездке.
Работающий от батареек аспиратор должен быть всегда в семье под рукой, чтобы при необходимости очистить дыхательные пути девочки и ее пищевод: Ханна Элийзе иногда не может самостоятельно проглотить слюну и пищу, и тогда ей требуется срочная помощь.
Первые месяцы своей жизни Ханна Элийзе провела в больнице, борясь за свою жизнь. Давайте поможем теперь маленькой девочке благополучно расти в домашних условиях, чтобы она могла жить и выздоравливать в объятиях своей семьи.
Каждый ребенок имеет значение!
Помочь можно несколькими способами: выбрав „Hanna Eliisele seadmed“ из формы пожертвования на сайте Детского фонда.
Или позвонив по благотворительным номерам телефона Детского фонда: позвонив 900 5025, вы жертвуете 5 евро; позвонив по номеру 900 5100, вы жертвуете 10 евро; позвонив по номеру 900 5500 вы жертвуете 50 евро.
Также можно сделать перевод на банковский благотворительный счет Детского фонда Клиники Тартуского университета, указав в пояснении „Hanna Eliise“:
Наименование получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011