Пожалуйста, помогите крошечной новорожденной девочке жить и расти дома!

Из-за заболевания легких, обусловленного преждевременными родами, и затрудненного глотания Ханне Элийзе необходимы работающий на батарейках пульсоксиметр и аспиратор. Общая стоимость жизненно необходимого оборудования составляет примерно 6300 евро, а поскольку у пульмонологического отделения Клиники Тартуского университета нет возможности предоставить эти устройства, семья обращается за помощью к жертвователям.

Оборудование необходимо для того, чтобы семья могла быстро определить, что девочка нуждается в помощи, и оказать помощь в домашних условиях. Длительное использование дыхательного аппарата повредило легкие Ханны Элийзе, и пока она не поправится, ей необходим дополнительный кислород. Это значит, что содержание кислорода в ее крови необходимо постоянно контролировать, а для этого необходим работающий от батареек пульсоксиметр, который можно использовать как дома, так и, например, в автомобильной поездке.

Работающий от батареек аспиратор должен быть всегда в семье под рукой, чтобы при необходимости очистить дыхательные пути девочки и ее пищевод: Ханна Элийзе иногда не может самостоятельно проглотить слюну и пищу, и тогда ей требуется срочная помощь.

Первые месяцы своей жизни Ханна Элийзе провела в больнице, борясь за свою жизнь. Давайте поможем теперь маленькой девочке благополучно расти в домашних условиях, чтобы она могла жить и выздоравливать в объятиях своей семьи.

Каждый ребенок имеет значение!

Помочь можно несколькими способами: выбрав „Hanna Eliisele seadmed“ из формы пожертвования на сайте Детского фонда.

Или позвонив по благотворительным номерам телефона Детского фонда: позвонив 900 5025, вы жертвуете 5 евро; позвонив по номеру 900 5100, вы жертвуете 10 евро; позвонив по номеру 900 5500 вы жертвуете 50 евро.

Также можно сделать перевод на банковский благотворительный счет Детского фонда Клиники Тартуского университета, указав в пояснении „Hanna Eliise“:

Наименование получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

Swedbank IBAN EE682200221015828742