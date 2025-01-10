Во многих регионах Эстонии введен специальный режим. Условия очень сложные, некоторые дороги непроходимы!

Проезд по государственным дорогам в этих районах затруднен из-за сильного снегопада, начавшегося сегодня рано утром. Осадки распространяются на север, и в Харьюмаа будут наиболее сильными сегодня между 13:00 и 18:00. Снегопад с различной степенью интенсивности продолжится до воскресенья.

Из-за сильного снегопада и метели видимость крайне плохая. Транспортный департамент просит жителей этих районов воздержаться от поездок без крайней необходимости. Водителей большегрузных автомобилей просят по возможности подождать на парковках до улучшения погодных условий.

По заверению департамента, дорожно-ремонтная техника для всех этих участков уже на месте. В первую очередь расчищают основные и вспомогательные дороги, в связи с чем второстепенные дороги пока могут быть труднопроходимы.

Участникам дорожного движения следует иметь в виду, что максимально допустимая скорость не является обязательной и не подходит для вождения в условиях метели, сильного снегопада или скользкой дороги. В районах с сильными осадками Транспортный департамент рекомендует соблюдать дистанцию больше обычной и учитывать значительное увеличение тормозного пути.

Помимо сложных дорожных условий водителям необходимо учитывать наличие дорожной техники и ее особенности. При движении навстречу снегоуборочной технике необходимо придерживаться края дороги, поскольку снегоочиститель выступает за пределы центральной линии дороги, чтобы не оставлять насыпей посередине дороги. При обгоне транспортного средства техобслуживания необходимо убедиться, что это безопасно и учитывать, что дорога перед транспортным средством техобслуживания может быть нерасчищенной.