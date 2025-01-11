Яна Тоом прописалась в Виймси. Где она теперь будет баллотироваться?(44)
В видеоинтервью RusDelfi политик Яна Тоом (Центристская партия) сказала, что случайно прописалась в городе Виймси.
Яна Тоом подтвердила, что будет участвовать на муниципальных выборах 2025 года. „У нас ведь теперь можно быть и депутатом Горсобрания, и депутатом Европарламента. Так многие делают. По какому району буду баллотироваться, сказать пока не могу. Мы еще этого не обсуждали“, - сказала Яна Тоом, которая до этого баллотировалась по Пыхья-Таллинну.
В интервью RusDelfi она призналась, что случайно прописалась в другом самоуправлении. „Я сделала такую же глупость, как и Мария Юферева-Скуратовски. Я зарегистрировалась в Виймси. После я получила письмо счастья - до свидания, Яна Тоом, вы больше не депутат Таллиннского горсобрания. Это моя глупость. Это человеческая ошибка, - добавила центристка. - Я пропишусь в Таллинне, у меня у мамы есть тут квартира. Это не проблема. Тем более, по факту, когда я приезжаю сюда из Брюсселя на выходные, я живу в Таллинне“.
Есть ли вероятность, что Яна покинет Центристскую партию до выборов? „Никогда не говори никогда. Но таких планов у меня нет“, - ответила она.
Сейчас в партии идут дискуссии на тему выбора фракции в Европейском парламенте. Сейчас два депутата от Центристской партии находятся в разных политических семьях. Яна Тоом в либеральной фракции Renew Europe, а Яак Мадисон в консервативной ECR.
„Я не могу сказать, что партия изменилась с приходом Мадисона. Когда мы говорим, что у нас изменилось направление, мы стали консервативней, то я делю это на 16. У нас есть программный документ партии, который принял конгресс. До тех пор официальный курс партии не меняется. Я не консерватор, мне трудно себя с этим соотнести. Повторюсь, изменения в программных документах партии не произошло. Идут обсуждения внутри партии, это нормально. Яак Мадисон громко высказывает свою точку зрения. В обширном мире ценностей Яака Мадисона я новичок. Мне трудно говорить, как что-то изменилось. Я вижу, что некоторые воодушевлены его приходом, некоторые менее. Это нормально.
Например, в декабре Европарламент принимал резолюцию о борьбе с домашним насилием против женщин. У ECR были совершенно дивные поправки: убрать упоминание Стамбульской конвенции из этой резолюции, убрать право на репродуктивное здоровье и аборты. Яак Мадисон за них проголосовал. Я, естественно, голосовала против. К счастью, они провалились“, - подчеркивает Тоом.
„Да, я холодно отношусь к Яаку Мадисону, - продолжила она. - У Центристской партии есть своя история. Приходить и через полгода говорить, что партия теперь будет работать вот так, не совсем правильно. Я надеюсь, Центристская партия не перейдет в ECR. В политике можно что-то сделать, только находясь во власти. ECR в правящую коалицию не входит. Фракция Renew находится в коалиции. Мы реально можем что-то делать. У меня уже сегодня 4 принятых рапорта. У Яака Мадисона ни одного“, - резюмировала Яна Тоом.