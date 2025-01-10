Трагический пожар в Копли: расследование продолжается - что удалось выяснить?

На первое рождественское утро в районе Пыхья-Таллинн на улице Уус-Малева произошел трагический пожар, который унес две жизни и отправил двух спасателей в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что в квартире произошло быстрое воспламенение выделяемых при горении газов, когда спасатели, пытаясь спасти человека, нашли его на полу в комнате, полной дыма. После тушения пожара было обнаружено тело другого человека, сгоревшее на кровати.

В ходе расследования причин пожара специалисты Северного спасательного центра не исключают как курение, так и неисправность электрического устройства. Причины воспламенения газов и того, почему спасатели оказались в огненной ловушке, все еще расследуются.

С газами, выделяемыми при горении, спасатели сталкиваются почти в каждом пожаре. Важно не путать их с бытовыми газами, такими как метан или бутан. Это ядовитая смесь веществ, выделяющихся при пожаре, которые в открытом воздухе быстро рассеялись бы сами собой. Однако в помещении эти газы заполняют пространство и остаются в воздухе. Когда пламя в помещении развилось настолько, что использовало весь кислород, наступает так называемая фаза затухания. Если дать воздуху снова проникнуть в помещение, а температура продуктов горения достигает 300 градусов, они могут быстро воспламениться снова.

Все профессиональные и добровольные спасатели Эстонии носят защитную одежду, соответствующую высшему уровню защиты по стандарту EN 469. Тот же стандарт используют спасатели всех стран Европейского союза. Эту рабочую одежду носили и пострадавшие спасатели 25 декабря, а также все другие профессиональные и добровольные спасатели, участвовавшие в происшествии.