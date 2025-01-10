10.01.2025, 12:45
ОБЪЯСНЯЕМ | Почему рост подоходного налога отразился уже на декабрьской зарплате?(14)
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ФОТО: | Delfi Meedia
Январские налоговые льготы, вычеты и налоговые ставки рассчитываются на основании ставок, действующих в текущем календарном году, пишет Ärileht,
„Эстонская система подоходного налога основана на кассовом методе, и налоговые обязательства рассчитываются на основе налоговых и платежных ставок, действующих в год осуществления платежа“, — пояснил специалист по связям со СМИ Налогово-таможенного департамента Андри Кюйтс.
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