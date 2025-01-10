ОБЪЯСНЯЕМ | Почему рост подоходного налога отразился уже на декабрьской зарплате?

„Эстонская система подоходного налога основана на кассовом методе, и налоговые обязательства рассчитываются на основе налоговых и платежных ставок, действующих в год осуществления платежа“, — пояснил специалист по связям со СМИ Налогово-таможенного департамента Андри Кюйтс.

Таким образом, если в начале января 2025 года человеку выплачивается зарплата за декабрь 2024 года, подоходный налог необходимо удержать исходя из ставки подоходного налога, действующей в 2025 году. Если бы зарплата за декабрь была выплачена в декабре 2024 года, налоговые обязательства рассчитывались бы на основе ставок, действующих в 2024 году.