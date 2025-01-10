ФОТО И ВИДЕО | При пожаре в социальном доме погиб человек
Из трехэтажного жилого дома были эвакуированы 24 человека, не нуждавшиеся в медицинской помощи. Два человека осмотрели медики скорой помощи“, - сообщили в Спасательном департаменте.
Пожар был потушен в 22:53, одна квартира оказалась полностью уничтожена огнем. В 23:10 спасательные работы были завершены.
Чтобы защитить себя, близких и окружающую среду, важно соблюдать правила пожарной безопасности.
Основные правила осторожного обращения с огнем:
Не оставляйте огонь без присмотра. Это касается костров, свечей, газовых плит и любых источников огня.
Храните воспламеняющиеся предметы вдали от огня. Легковоспламеняющиеся жидкости, ткани и бумаги должны быть подальше от источников тепла.
Держите спички и зажигалки вне доступа детей. Маленькие дети могут не осознавать опасность огня, поэтому важно объяснять им правила безопасности.
Следите за состоянием электроприборов. Не используйте поврежденные розетки, шнуры или приборы. Отключайте устройства, когда они не используются.
Не разжигайте костры в непредназначенных местах. Особенно в лесу или на природе: это может привести к масштабным пожарам. Убедитесь, что костер полностью потушен перед уходом.
Пользуйтесь огнетушителем или водой в случае необходимости. Держите под рукой средства для тушения пожара, если вы работаете с открытым огнем.
Будьте осторожны с сигаретами. Не бросайте окурки на землю, особенно в сухую погоду.
Если вы заметили пожар:
Сообщите по телефону экстренной службы.
Если пожар небольшой и безопасно для вас, попытайтесь потушить его подручными средствами.
Покиньте зону опасности и предупредите других.