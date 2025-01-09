ВИДЕО | Ужесточения наказания. Пакоста: за повреждение кабелей мы сможем конфисковать судно и посадить в тюрьму

По словам министра юстиции и цифровых технологий Лийзы Пакоста (Eesti 200), на данный момент штрафы за разрушение подводной инфраструктуры невелики, поскольку предыдущие случаи были связаны c авариями. Целью изменений Пенитенциарного кодекса является устрашение возможных преступников и предотвращение злодеяний.

„Внесение поправок в Пенитенциарный кодекс означает, что мы будем препятствовать любому, кто захочет прийти сюда и повредить что-то нам принадлежащее. Он должен понимать, что останется без судна, попадет в тюрьму, а наказания все равно будут значительно суровее, чем сейчас“, — сказала Пакоста.

За вмешательство в дело и задержание ответственность несет Министерство обороны, которое уточнит все детали. „Например, если судно задержано, мы сможем его продать, чтобы покрыть штраф“, — сказала Пакоста.

Однако возникает вопрос, что будет с теми, кто повредит инфраструктуру случайно? В связи с этим Пакоста настоятельно рекомендует эстонским морякам быть внимательнее. „Перед тем как покинуть порт, нужно тщательно проверить, хорошо ли прикреплен якорь“, — отметила она.

По словам министра, суд примет во внимание все детали, если инцидент действительно произошел непреднамеренно. Будет учитываться, что сделал нарушитель после того, как повредил кабель, сообщил ли об этом в соответствующие органы и сотрудничал ли с ними в полной мере.

„Невозможно бросить якорь и не заметить этого. Конечно, вы сразу это заметите, якорь же предназначен для остановки судна. Если вы продолжите идти дальше, о чем мы можем говорить?“ - сказала Пакоста.

На правительственной пресс-конференции Пакоста заявила, что не видит проблемы в вынесении наказания, даже если это произойдет за пределами наших территориальных вод. Даже в этом случае преступников можно поймать.

Планируется, что поправка к Пенитенциарному кодексу вступит в силу весной; до этого все основные принципы должны быть более детально согласованы, а проект должен быть отправлен на утверждение.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить