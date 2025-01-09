В Эстонии прошла Республиканская олимпиада по русскому языку как родному

По словам члена жюри доцента-эмеритуса Елизаветы Ильмаровны Костанди, цель олимпиады — привлечь внимание учащихся к многоликости медиа в целом и их языка в частности, к произошедшим и постоянно происходящим изменениям в СМИ, ко множеству ролей участников современной массовой коммуникации.

„Русский язык в этой сфере претерпел немало изменений, изменились каналы, способы передачи информации и роли участников массовой коммуникации, когда практически каждый может стать „сам себе журналистом“. Границы между жанрами медиа размылись, какие-то жанры исчезли, появились новые, перестала доминировать коммуникация „сверху вниз“ от автора к адресату, не менее регулярными и важными стали отношения горизонтальные, между пользователями, и „снизу вверх“, когда автор должен оперативно реагировать на онлайн-комментарии читателей, слушателей, зрителей“, — пояснила тематику олимпиады Е. Костанди.

В первом туре олимпиады, который состоялся 8 января 2025 года и проходил в режиме онлайн с 10.00 часов до 14.00 часов, участникам предлагалось выступить в роли активного пользователя СМИ (читателя, слушателя, зрителя, который вовлекается в массовую коммуникацию), производителя медиапродукта, исследователя, анализирующего язык СМИ. Заключительный тур олимпиады, в котором примут участие 15 лучших участников первого тура, состоится в Тарту 3 марта 2025 года.

Олимпиада по русскому языку проводится в Тартуском университете начиная с 1950-х гг. один раз в два года и финансируется Научной школой ТУ.

В прошлом году Нарвский колледж Тартуского университета отметил свое 25-летие.

За 25 лет свой деятельности Нарвский колледж стал одним из эстонских центров компетенции в сфере многоязычного образования. Кроме обучения на учебных программах по подготовке учителей, колледж предлагает возможности получить образование в таких сферах, как молодежная работа, предпринимательство, руководство проектами и разработка ИТ-систем.

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