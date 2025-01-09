20 лет со дня январской бури: главное — готовность(4)
7-9 января 2005 года на Эстонию обрушился январский шторм, достигший масштабов урагана. Этот шторм изменил как прогнозирование погоды в Эстонии, так и готовность к подобным климатическим явлениям.
Хотя нынешней зимой в Эстонии уже были метели, они и близко не сравнятся с тем, что творилось в начале января 20 лет назад. По словам главы эстонского филиала страховой компании Gjensidige Райдо Кирсисте, январский шторм оставил болезненные воспоминания у многих людей – были серьезные разрушения, а в Пярнуском уезде пришлось эвакуировать несколько сотен человек.
„Этот случай наглядно показал, как быстро ситуация может выйти из-под контроля. Да, все знали, что надвигается шторм, но многие не ожидали таких серьезных последствий“, – вспоминает Кирсисте.
Он подчеркивает, что при природных катастрофах спасают две вещи: хорошая подготовка и быстрая реакция. Особенно внимательными нужно быть жителям островов и прибрежных районов – во время шторма уровень воды может подняться молниеносно. „Мне запомнилась ситуация на острове Кихну – большую часть территории затопило, людям пришлось бросать свои дома. Эта готовность крайне важна. Да, оставлять имущество тяжело, но здесь гораздо важнее человеческие жизни“.
Сильный ветер может вызвать перебои в подаче электроэнергии, поэтому в случае урагана рекомендуется заранее зарядить аккумуляторные батареи и убедиться, что у вас дома есть альтернативные источники света – фонарики, свечи и спички.
„Если под окном растет дерево с сухими ветками, их стоит заранее обрезать, иначе при сильном ветре они просто влетят в окно. Внешние конструкции, такие как ограждения и террасные навесы, должны быть надежно закреплены“, - добавил страховой эксперт.
Что ждать этой зимой
По словам Кирсисте, пока серьезных бурь не предвидится, хотя метели уже дают о себе знать, и это, похоже, только начало.
Важно постоянно контролировать состояние труб, чтобы они не замёрзли. Также важно следить, чтобы на крыше не скапливался снег, а в водостоках не образовывались сосульки. „Когда трубы замерзают, а потом начинается потепление, вода в них расширяется, и трубы может разорвать. Простые меры профилактики – утепление труб и небольшой постоянный ток воды в кранах в период холодов – помогут предотвратить серьезные повреждения“.
Сейчас погода неустойчивая – то оттепель, то мороз, из-за этого на крышах могут образовываться глыбы снега и льда. Кирсисте призывает людей быть осторожными, чтобы не оказаться под падающей сосулькой или снежной массой. „Нередко такие глыбы падают на машины и серьезно их повреждают. А теперь представьте, что будет, если такая масса упадет на человека“. Поэтому владельцы домов и квартирные товарищества должны следить за тем, чтобы скопившийся на крышах снег не создавал опасных для жизни ситуаций.