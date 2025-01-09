В день открытия Спортивной столицы Певческое поле превратится в лыжный центр

„Цель спортивных дней – дать людям возможность в спокойной обстановке познакомиться с разными видами спорта и найти себе новое увлечение. Соревновательного духа опасаться не стоит, поскольку это будут вводные тренировки по различным дисциплинам“, – сказал Осиновский.

Основная программа Спортивной столицы продолжится 22 февраля в спортивном центре „Сыле“, где пройдет день единоборств. Март будет посвящен конькобежному спорту, апрель – походам и скандинавской ходьбе, май – бегу, июнь – велоспорту, июль – пляжным играм, август – играм с мячом, сентябрь – ориентированию, октябрь – фитнесу, ноябрь – интеллектуальным играм, а декабрь – диск-гольфу. Подробное описание спортивных дней появится на сайте за месяц до проведения мероприятий.

В 17:00 на Певческом поле состоится яркое открытие Спортивного года, на котором выступит финская метал-группа LORDI, победившая на Евровидении в 2006 году.

В лыжный день Спортивной столицы, 18 января, принять участие в мероприятиях можно с 12 до 16 часов. На уроки по катанию на гоночных лыжах и мастер-классы по смазыванию лыж необходимо заранее зарегистрироваться на сайте с 13 января.

В помещениях Певческого поля пройдут мастер-классы по смазыванию лыж. Также на месте будут представлены сани на лыжах, предназначенные для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Основная программа спортивной столицы разделена на 12 тематических месяцев. В январе, посвященном лыжному спорту, на искусственном снегу на Таллиннском певческом поле горожане смогут попробовать себя в прыжках на лыжах, потренироваться в биатлонном тире, проехать сноуборд-кросс и научиться кататься на гоночных лыжах.

Мэр Таллинна Евгений Осиновский подчеркнул, что при планировании мероприятий Спортивной столицы Европы приоритетное внимание уделяется интересам горожан. „Главная задача для нас – вдохновить горожан на более активный образ жизни и заботу о своем здоровье. Мы создаем разнообразные возможности для знакомства с различными видами спорта, чтобы каждый мог найти подходящее направление, и продолжаем целенаправленно развивать городскую спортивную инфраструктуру“, – отметил Осиновский.

Челлендж по подсчету шагов набирает обороты

С 1 января в приложении для трекинга активности FitSphere, разработанном эстонцами, стартовал челлендж „7000 шагов“, который продлится весь 2025 год. Цель каждого участника – пройти за год 2,4 миллиона шагов. Цифра может показаться пугающей, однако на самом деле это всего 200 000 шагов в месяц, то есть в среднем чуть менее 7000 шагов в день.

За первую неделю вызов приняли более 5300 человек, которые прошли в общей сложности 250 миллионов шагов. Пройденные в рамках вызова шаги отображаются на сайте.

Первое крупное соревнование пройдет уже на этой неделе

Программа международных крупных соревнований, организаторами которых являются спортивные союзы, откроется в субботу, 11 января, в ледовом холле „Тондираба“, где сборная Эстонии U20 по хоккею на льду примет участие в турнире группы B первого дивизиона чемпионата мира. За место в группе A также поборются Япония, Украина, Италия, Польша и Корея.

В начале года в „Тондираба“ определятся и чемпионы Европы по фигурному катанию. В соревнованиях, которые начнутся 28 января, из представителей Эстонии в женском одиночном катании участвует Нина Петрыкина, в мужском одиночном катании – братья Александр и Михаил Селевко.

„На проходящих в Таллинне крупных соревнованиях можно будет поддержать лучших спортсменов, которые являются примером для многих, особенно для наших молодых спортсменов. Поднять дух местных участников соревнований мы, безусловно, сможем, показав им, что домашняя публика болеет за них“, – добавил Осиновский.

Всего в течение 2025 года в Таллинне пройдет более 20 крупных международных спортивных мероприятий. Ознакомиться с мероприятиями Спортивной столицы можно на сайте, а также на Facebook-странице Spordipealinn 2025.

Амбассадорами Таллинна – Спортивной столицы Европы 2025 г. стали Ханнес Хермакюла, Ирина Эмбрих, Саския Алусалу, Реэт Линна, Микк Юрьенс, Танель Кангерт, Ингер Фридолин, Герд Кантер, Керсти Кальюлайд, Яано Краав, Кайдо Кюлаотс и Пеэп Пахв.

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