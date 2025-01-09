17 эстонских арбитров получили международную лицензию ФИФА на 2025 год

Среди мужчин лицензию главного судьи получили Йоонас Яановиц, Кристо Тохвер и впервые удостоенный права обслуживать международные матчи Карл Коппель. Кроме того, Яановиц и Тохвер стали обладателями лицензии видеосудьи.

На турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА в качестве ассистентов смогут работать Сильвер Кыйв, Стен Клаасен, Арон Хярсинг, Вейко Мытсник, Сандер Сага, а также новичок Рийво Стольтс.

Среди женщин международную лицензию главного арбитра получила Реэлика Тури, которая впервые также получила статус видеосудьи. Лицензии ассистентов были вручены Каролин Каивоя, Сандре Нигулис и Лийсе Лийсмент.

Лицензии судей по футзалу получили Григорий Ошомков и Ягнар Якобсон, а среди судей по пляжному футболу отличились Аго Кяртманн и Андрей Карху.

Лицензия ФИФА выдается сроком на один календарный год и дает возможность обслуживать международные матчи на турнирах, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА, в зависимости от специализации судьи.

Этой весной снова стартуют базовые курсы для футбольных арбитров, где все желающие от 15 лет смогут получить начальные знания и освоить основы судейства футбольных матчей.

Зарегистрироваться на обучение можно ЗДЕСЬ.

43-летний Тохвер обладает 25-летним опытом работы в сфере управления, создания команд, стратегического планирования, разработки продуктов, продаж и спонсорства, в основном в области культуры и спорта.

Помимо этого, он является международным футбольным арбитром с внушительным послужным списком: более 450 матчей в чемпионате Эстонии и 150 игр под эгидой УЕФА и ФИФА. Одним из его недавних достижений стало судейство группового матча Лиги конференций УЕФА между австрийским „Рапидом“ и армянским „Ноа“ в Вене.

Кристо Тохвер отметил, что его решение подать заявку на пост генерального секретаря ЭОК продиктовано желанием внести свой вклад не только в спортивное сообщество, но и в общество в целом. „Спорт в широком смысле многое дал мне в жизни. Я чувствую желание что-то дать взамен. У меня есть для этого нужный опыт, навыки и энергия“, — сказал тогда он.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить