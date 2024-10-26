Футбольный судья Кристо Тохвер назначен новым генеральным секретарем ЭОК

43-летний Кристо Тохвер обладает внушительным опытом — 25 лет в управлении, командостроении, стратегическом планировании, а также в разработке продуктов, продажах и спонсорстве, особенно в сфере культуры и спорта. Помимо этого, Тохвер — международный футбольный арбитр с опытом судейства более 450 игр Лиги чемпионов Эстонии и 150 матчей под эгидой УЕФА и ФИФА. Недавно, 24 октября, он обслуживал матч Лиги конференций УЕФА между австрийским „Рапидом“ и армянским „Ноа“, где хозяева победили со счётом 1:0.

Президент ЭОК Керсти Кальюлайд отметила, что Кристо Тохвер обладает уникальным опытом работы во всех трех ключевых целевых группах, с которыми взаимодействует Эстонский олимпийский комитет.

„Как футбольный судья, он знаком с эстонской спортивной системой и спортивной бюрократией. Как предприниматель, работающий в сфере спорта, он знаком с частным сектором и говорит на том же языке, что и наши потенциальные спонсоры. Кроме того, как бывший исполнительный директор кинофестиваля „Темные ночи“ (PÖFF), он не новичок в представлении финансовых запросов, бюджетов и отчетов. Считаю, что мы нашли подходящего наследника Сийма Суклеса“ — сказала Кальюлайд в пресс-релизе.

Кристо Тохвер отметил, что его решение подать заявку на пост генерального секретаря ЭОК продиктовано желанием внести свой вклад не только в спортивное сообщество, но и в общество в целом. „Спорт в широком смысле многое дал мне в жизни. Я чувствую желание что-то дать взамен. У меня есть для этого нужный опыт, навыки и энергия“, — сказал он.