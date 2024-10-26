Футбольный судья Кристо Тохвер назначен новым генеральным секретарем ЭОК
Кристо Тохвер станет новым генеральным секретарем Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) после единогласного решения исполкома.
43-летний Кристо Тохвер обладает внушительным опытом — 25 лет в управлении, командостроении, стратегическом планировании, а также в разработке продуктов, продажах и спонсорстве, особенно в сфере культуры и спорта. Помимо этого, Тохвер — международный футбольный арбитр с опытом судейства более 450 игр Лиги чемпионов Эстонии и 150 матчей под эгидой УЕФА и ФИФА. Недавно, 24 октября, он обслуживал матч Лиги конференций УЕФА между австрийским „Рапидом“ и армянским „Ноа“, где хозяева победили со счётом 1:0.
Президент ЭОК Керсти Кальюлайд отметила, что Кристо Тохвер обладает уникальным опытом работы во всех трех ключевых целевых группах, с которыми взаимодействует Эстонский олимпийский комитет.
„Как футбольный судья, он знаком с эстонской спортивной системой и спортивной бюрократией. Как предприниматель, работающий в сфере спорта, он знаком с частным сектором и говорит на том же языке, что и наши потенциальные спонсоры. Кроме того, как бывший исполнительный директор кинофестиваля „Темные ночи“ (PÖFF), он не новичок в представлении финансовых запросов, бюджетов и отчетов. Считаю, что мы нашли подходящего наследника Сийма Суклеса“ — сказала Кальюлайд в пресс-релизе.
Кристо Тохвер отметил, что его решение подать заявку на пост генерального секретаря ЭОК продиктовано желанием внести свой вклад не только в спортивное сообщество, но и в общество в целом. „Спорт в широком смысле многое дал мне в жизни. Я чувствую желание что-то дать взамен. У меня есть для этого нужный опыт, навыки и энергия“, — сказал он.
Кристо Тохвер подчеркнул важность детско-юношеского спорта, физкультуры и спорта высших достижений для позитивного влияния на общество в целом. Он отметил, что спорт может оказывать влияние на различные сферы, включая образование, здравоохранение, национальную оборону и экономические показатели. Тохвер выразил желание присоединиться к спортивному сообществу Эстонии, чтобы придать импульс спортивной жизни, сделать её более значимой, создать захватывающие истории и привлечь необходимые ресурсы и экспертов для достижения этих целей.
Кристо Тохвер начнёт свои обязанности в качестве генерального секретаря Эстонского олимпийского комитета 4 ноября. В этот период временные обязанности генсека будет исполнять спортивный директор Мартти Раю. Прежний генеральный секретарь, Сийм Суклес, покинул свою должность 18 октября.
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