airBaltic отменяет рейсы, но сдает самолеты в аренду Lufthansa. Как так получилось?
2 января airBaltic сообщил об отмене 4670 летних рейсов из Риги, Таллина, Вильнюса и Тампере. Причина: очередь на ремонт и замену двигателей. Одновременно латвийская авиакомпания уже давно сдает в аренду свои новые самолеты и экипажи группе Lufthansa, которую неофициально называют возможным стратегическим инвестором airBaltic, пишет латвийский портал Delfi. Вместо отказа Lufthansa, латвийская компания предпочла отменить свои рейсы, признал в большом интервью LETA председатель правления airBaltic Мартин Гаусс.
До сих пор самым популярным упреком к AirBaltic был такой: почему новенькие лайнеры национальной авиакомпании, в которую государство влило сотни миллионов евро, летают в Цюрихе или еще где-то, а латвийцы вынуждены перемещаться на старых и морально устаревших самолетах, арендованных у других компаний, например, Carpatair.