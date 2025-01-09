airBaltic отменяет рейсы, но сдает самолеты в аренду Lufthansa. Как так получилось?

До сих пор самым популярным упреком к AirBaltic был такой: почему новенькие лайнеры национальной авиакомпании, в которую государство влило сотни миллионов евро, летают в Цюрихе или еще где-то, а латвийцы вынуждены перемещаться на старых и морально устаревших самолетах, арендованных у других компаний, например, Carpatair.