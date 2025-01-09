СХЕМЫ | Из-за похорон Арнольда Рюйтеля временно изменится организация дорожного движения

Начальник службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Таави Кирсс просит участников дорожного движения запастись временем и терпением, так как в пятницу и субботу из-за государственных похорон в организацию дорожного движения в Таллинне будут внесены ряд изменений.

„В пятницу ограничения касаются в основном только расположенной в парке Кадриорг улицы Вейценберга, в субботу к ним добавятся ограничения в центре города в районе театра „Эстония“. Мы также просим учитывать временные ограничения на парковку в центре города, в Кадриорге и на парковках Метсакальмисту на дороге Клоостриметса“, - добавил Кирсс.

11 января над Таллиннам в ряде районов будет действовать ограничение на полеты дронов.

Организация дорожного движения в пятницу, 10 января

Временная организация дорожного движения в Кадриорге с 8.00 до 22.00

Улица А. Вейценберга будет односторонней (направление А. Вейценберга — Л. Койдула)

Для парковки создана отдельная зона на ул. А. Вейценберга начиная с улицы Я. Поска. Парковка будет происходить с левой стороны улицы.

Организация дорожного движения в субботу, 11 января

Временная организация дорожного движения в районе театра „Эстония“ с 6.00 до17.00

Окрестности театра „Эстония“ для движения закрыты. Проезжает только общественный транспорт.

Для движения закрыты бульвар Эстония, улица Сакала (от улицы Кроони), улица Г. Отса и Театральная площадь.

В движении автобусов в направлении бульвара Эстония и по маршруту движения похоронной колонны будут остановки в течение всего дня.

Пешеходы смогут передвигаться по всей территории, за исключением участка перед театром „Эстония“ и стороны улицы Г. Отса, прилегающей к театру „Эстония“. Оттуда пешеходов будут направлять на тротуар улицы Г. Отса со стороны Реальной школы.

Дорожное движение будет приведено в обычный режим при первой возможности.

Временная организация дорожного движения в Кадриорге с 6.00 до 17.00

Остановка и парковка на улице А. Вейценберга запрещена.