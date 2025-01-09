СХЕМЫ | Из-за похорон Арнольда Рюйтеля временно изменится организация дорожного движения
10 и 11 января января в Таллинне в последний путь провожают президента Эстонии Арнольда Рюйтеля, который ушел из жизни 31.12. 2024. В субботу, 11 января, от театра „Эстония“ к месту захоронения отправится траурная процессия. В связи с этим в столице временно вносятся изменения в организацию дорожного движения. Полиция просит следить за знаками организации дорожного движения и распоряжениями стражей порядка.
Начальник службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Таави Кирсс просит участников дорожного движения запастись временем и терпением, так как в пятницу и субботу из-за государственных похорон в организацию дорожного движения в Таллинне будут внесены ряд изменений.
„В пятницу ограничения касаются в основном только расположенной в парке Кадриорг улицы Вейценберга, в субботу к ним добавятся ограничения в центре города в районе театра „Эстония“. Мы также просим учитывать временные ограничения на парковку в центре города, в Кадриорге и на парковках Метсакальмисту на дороге Клоостриметса“, - добавил Кирсс.
11 января над Таллиннам в ряде районов будет действовать ограничение на полеты дронов.
Организация дорожного движения в пятницу, 10 января
Временная организация дорожного движения в Кадриорге с 8.00 до 22.00
Улица А. Вейценберга будет односторонней (направление А. Вейценберга — Л. Койдула)
Для парковки создана отдельная зона на ул. А. Вейценберга начиная с улицы Я. Поска. Парковка будет происходить с левой стороны улицы.
Организация дорожного движения в субботу, 11 января
Временная организация дорожного движения в районе театра „Эстония“ с 6.00 до17.00
Окрестности театра „Эстония“ для движения закрыты. Проезжает только общественный транспорт.
Для движения закрыты бульвар Эстония, улица Сакала (от улицы Кроони), улица Г. Отса и Театральная площадь.
В движении автобусов в направлении бульвара Эстония и по маршруту движения похоронной колонны будут остановки в течение всего дня.
Пешеходы смогут передвигаться по всей территории, за исключением участка перед театром „Эстония“ и стороны улицы Г. Отса, прилегающей к театру „Эстония“. Оттуда пешеходов будут направлять на тротуар улицы Г. Отса со стороны Реальной школы.
Дорожное движение будет приведено в обычный режим при первой возможности.
Временная организация дорожного движения в Кадриорге с 6.00 до 17.00
Остановка и парковка на улице А. Вейценберга запрещена.
Временная организация дорожного движения в Метсакальмисту с 12.00 до 17.00
Запрещена остановка и парковка на главных парковках Метсакальмисту на дороге Клоостриметса
Временные перерывы в работе общественного транспорта в субботу, 11 января
С 9.00 до 10.00 на пути похоронной процессии от Тоомпеа до театра „Эстония“
С 12.45 до 13.30 на пути похоронной процессии от театра „Эстония“ до Метсакальмисту.
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