ФОТО | Эпп Мяэ завершает карьеру: лидер женской сборной Эстонии по борьбе готовится стать мамой

В последние сезоны Мяэ страдала от травмы колена и не смогла выступить на Олимпиаде в Париже 2024 года. Она откладывала операцию на протяжении двух лет, но после неудачи в попытке пробиться на Олимпиаду решилась на хирургическое вмешательство. Операция на крестообразных связках стала её первой серьёзной операцией в карьере.

Эпп Мяэ с эмоциями заявила: „Стоять здесь перед вами нелегко, потому что борьба играла огромную роль в моей жизни“. Слезы на глазах спортсменки не помешали ей выразить радость: „Хотя я эмоциональна и из моих глаз могут течь слезы, на самом деле я сегодня очень счастлива. И хотя сегодня завершает один этап, природа не терпит пустоты. Я стою перед вами очень счастливая, потому что я здесь не одна — я ожидаю ребенка. Это новая цель в моей жизни“.

На пресс-конференции она поблагодарила Союз борьбы Эстонии, Эстонский олимпийский комитет, свою семью, друзей, болельщиков, тренеров и журналистов. Особую благодарность Мяэ выразила своему наставнику Хенну Пыллусте. „Хочу отдельно поблагодарить Хенна Пыллусте, который когда-то помог решить, буду ли я продолжать заниматься спортом или нет. Если бы он, как тренер по борьбе в Аудентесе, сказал, что меня не возьмут в группу для мальчиков, мне пришлось бы выбрать другой путь, и я бы не стала борцом“, — поделилась она своими воспоминаниями.

32-летняя Эпп Мяэ, одна из ведущих спортсменок Эстонии, завоевала семь медалей на крупных международных соревнованиях, включая золото на чемпионате Европы в 2021 году. В 2015 году она стала бронзовым призёром чемпионата мира в США в весовой категории до 75 кг, а также принимала участие в I Европейских играх в Баку. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Мяэ уступила китайской спортсменке Чжан Фэнлю в первом поединке.