09.01.2025, 12:35
Рецидивиста, убившего эстонского ютубера, обвиняют в изнасиловании в тюрьме. Близкие Колька требуют призвать к ответственности и государство
ФОТО: | Delfi Meedia
Список обвинений против молодого рецидивиста Марека Мадисоо, убившего YouTube-блогера Сэма Карлоса Колька, был расширен и теперь включает совершенные в тюрьме изнасилование и кражу. Родственники Колька хотят привлечь к ответственности и государство.
„Убийство Карлоса Колька в Таллинской тюрьме стало возможным только потому, что Эстонская Республика своей халатностью и упущениями в организации деятельности тюрьмы совершенно не обеспечила безопасность Карлоса Колька“, — заявил один из представителей потерпевших (то есть семьи убитого) присяжный адвокат Пауль Керес.
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