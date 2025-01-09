ЧП и криминал
09.01.2025, 12:35

Рецидивиста, убившего эстонского ютубера, обвиняют в изнасиловании в тюрьме. Близкие Колька требуют призвать к ответственности и государство

 
Марек Мадисоо
Марек Мадисоо
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Список обвинений против молодого рецидивиста Марека Мадисоо, убившего YouTube-блогера Сэма Карлоса Колька, был расширен и теперь включает совершенные в тюрьме изнасилование и кражу. Родственники Колька хотят привлечь к ответственности и государство.

„Убийство Карлоса Колька в Таллинской тюрьме стало возможным только потому, что Эстонская Республика своей халатностью и упущениями в организации деятельности тюрьмы совершенно не обеспечила безопасность Карлоса Колька“, — заявил один из представителей потерпевших (то есть семьи убитого) присяжный адвокат Пауль Керес.

Помимо Кереса, интересы потерпевших защищают также присяжный адвокат Карл Касе и адвокат Хелена Мутсо.

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