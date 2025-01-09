Рецидивиста, убившего эстонского ютубера, обвиняют в изнасиловании в тюрьме. Близкие Колька требуют призвать к ответственности и государство

„Убийство Карлоса Колька в Таллинской тюрьме стало возможным только потому, что Эстонская Республика своей халатностью и упущениями в организации деятельности тюрьмы совершенно не обеспечила безопасность Карлоса Колька“, — заявил один из представителей потерпевших (то есть семьи убитого) присяжный адвокат Пауль Керес.