Использование предпринимательского счета стало выгоднее, чем раньше

Ставка налога на предпринимательский доход пользователя предпринимательского счёта, присоединившегося ко II пенсионной ступени, увеличивается только на ставку платежа по его накопительной пенсии. „Для тех, кто выбрал ставку налога платежа по накопительной пенсии в размере 2%, 4% или 6%, в дальнейшем будет действовать ставка налога на предпринимательский доход в размере 22%, 24% или 26% соответственно. Для тех пользователей предпринимательского счёта, которые не присоединились ко II ступени, ставка налога на предпринимательский доход действует 20%“, – сказала руководитель службы отдела подоходного налога НТД Рийна Рандвер-Сыэр.

Если доход, поступивший на предпринимательский счёт, является единственным доходом человека, то для получения медицинского страхования на его предпринимательский счёт должно поступить 2255 евро в один календарный месяц.

С помощью публичного запроса предпринимательского счёта до сих пор можно было проверить, есть ли у человека предпринимательский счёт или нет. Теперь с помощью запроса можно проверить, принадлежит ли конкретный предпринимательский счёт конкретному лицу или нет.

Предпринимательский счёт – это свободная от бюрократии и выгодная возможность для деятельности частного лица в качестве предпринимателя. При этом не нужно беспокоиться о бухгалтерских отчётах, ежемесячных налоговых декларациях и уплате налогов. Всё это происходит автоматически на основании проводок предпринимательского счёта.

„Предпринимательский счёт предназначен прежде всего для людей, оказывающих другим частным лицам услуги, которые не влекут за собой прямых расходов. Также это хорошая возможность получения дополнительного дохода для тех, кто продаёт людям или предприятиям услуги и товары, изготовленные своими руками или с небольшими расходами на материалы или приобретение“, - сказала руководитель службы НТД Рийна Рандвер-Сыэр.

Например, использование предпринимательского счёта подходит няне, домработнице, смотрителю за животными, садовнику и строителю, которые не несут прямых расходов или расходы на работы которых несёт заказчик услуги. Предпринимательский счёт также отлично подходит для тех, кто занимается ремеслом и искусством, для продавцов продуктов питания, выращенных или приготовленных самостоятельно, продавцов саженцев и рассады и многого другого. Подробнее о возможностях и примерах использования предпринимательского счёта можно ознакомиться на сайте НТД.

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