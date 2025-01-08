ЧП и криминал
08.01.2025, 17:36

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | ДТП в Тартумаа, автомобили всмятку, но люди не пострадали

 

Около 16:15 в Кяревере Тартумаа произошло дорожно-транспортное происшествие. Несмотря на то, что автомобили получили серьезные повреждения, люди отделались испугом.

К счастью, никто не пострадал, подтвердили в Департаменте полиции и погранохраны.

Случае занимается страховая фирма.

Сейчас на доррогах скользко, и Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

  • Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

  • Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

  • Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

  • Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

  • Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

  • Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.

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