ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | ДТП в Тартумаа, автомобили всмятку, но люди не пострадали
Около 16:15 в Кяревере Тартумаа произошло дорожно-транспортное происшествие. Несмотря на то, что автомобили получили серьезные повреждения, люди отделались испугом.
К счастью, никто не пострадал, подтвердили в Департаменте полиции и погранохраны.
Случае занимается страховая фирма.
Сейчас на доррогах скользко, и Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.
Как обеспечить безопасность за рулем?
Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.
Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.
Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.
Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.
Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.
Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.
Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.