ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | ДТП в Тартумаа, автомобили всмятку, но люди не пострадали

К счастью, никто не пострадал, подтвердили в Департаменте полиции и погранохраны.

Сейчас на доррогах скользко, и Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.