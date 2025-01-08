Отчет: в таллиннских школах стало меньше травли, следующий шаг – борьба с кибербуллингом

Вице-мэр Алексей Яшин подчеркнул важность программы KiVa в укреплении душевного здоровья молодежи. По его словам, программа значительно способствовала созданию безопасной школьной среды и поддержке благополучия учеников. „Наша задача – создать для каждого ребенка в Таллинне условия, в которых он будет чувствовать себя комфортно и защищенно. В рамках этого мы реализуем несколько инициатив, включая программу KiVa, которая направлена на улучшение психоэмоционального и социального благополучия учащихся. С этой же целью мы начинаем сотрудничество с НКО Peaasjad, чтобы улучшить доступность услуг школьных психологов, а также увеличиваем фонд заработной платы специалистов по поддержке детских садов на 700 тысяч евро“, – отметил Яшин.

Руководитель SA Kiusamisvaba Kool Трийну Пурруотметила, что согласно статистике, каждый пятый ребенок в Эстонии сталкивался с буллингом, к сожалению, это нередко влечет за собой долгосрочные последствия, такие как снижение успеваемости, ухудшение душевного здоровья и межличностных отношений. „Программа KiVa – уникальное для Эстонии комплексное решение, направленное на профилактику и уменьшение случаев буллинга, эффективность которого подтверждена на практике. Системная работа по предотвращению буллинга невозможна без совместных усилий всех участников процесса, и в этом вопросе Таллинн демонстрирует пример для множества самоуправлений. Чем больше школ примут участие в реализации программы KiVa, тем больше детей смогут учиться в безопасной и поддерживающей среде, что и является нашей миссией“, – подчеркнула Пурру.