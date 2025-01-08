Отчет: в таллиннских школах стало меньше травли, следующий шаг – борьба с кибербуллингом
Программа KiVa, внедренная в 2024 году в муниципальных школах Таллинна, продемонстрировала ощутимый успех в снижении уровня травли. Данные подтверждают, что уровень травли в столичных школах значительно ниже, чем в других школах Эстонии, присоединившихся к программе KiVa.
Вице-мэр Алексей Яшин подчеркнул важность программы KiVa в укреплении душевного здоровья молодежи. По его словам, программа значительно способствовала созданию безопасной школьной среды и поддержке благополучия учеников. „Наша задача – создать для каждого ребенка в Таллинне условия, в которых он будет чувствовать себя комфортно и защищенно. В рамках этого мы реализуем несколько инициатив, включая программу KiVa, которая направлена на улучшение психоэмоционального и социального благополучия учащихся. С этой же целью мы начинаем сотрудничество с НКО Peaasjad, чтобы улучшить доступность услуг школьных психологов, а также увеличиваем фонд заработной платы специалистов по поддержке детских садов на 700 тысяч евро“, – отметил Яшин.
Руководитель SA Kiusamisvaba Kool Трийну Пурруотметила, что согласно статистике, каждый пятый ребенок в Эстонии сталкивался с буллингом, к сожалению, это нередко влечет за собой долгосрочные последствия, такие как снижение успеваемости, ухудшение душевного здоровья и межличностных отношений. „Программа KiVa – уникальное для Эстонии комплексное решение, направленное на профилактику и уменьшение случаев буллинга, эффективность которого подтверждена на практике. Системная работа по предотвращению буллинга невозможна без совместных усилий всех участников процесса, и в этом вопросе Таллинн демонстрирует пример для множества самоуправлений. Чем больше школ примут участие в реализации программы KiVa, тем больше детей смогут учиться в безопасной и поддерживающей среде, что и является нашей миссией“, – подчеркнула Пурру.
В 2023/24 учебном году программа KiVa действовала в 25 таллиннских муниципальных школах, что составляет 21% от всех KiVa-школ Эстонии. В рамках исследования были проанализированы данные 23 столичных школ, в котором приняли участие более 13 500 учеников. Результаты опроса показывают, что внедрение программы помогло снизить уровень травли, а также улучшить самочувствие учеников и их ощущения принятия и поддержки в школьной среде. В таллиннских школах уровень травли, как среди жертв, так и среди агрессоров, оказался ниже по сравнению с теми школами, которые только начали внедрять программу.
Несмотря на в целом положительные результаты, исследование выявило и ряд проблем, таких как кибербуллинг и случаи сексуального домогательства, которые в таллиннских школах встречаются чаще, чем в других KiVa-школах. Эти вопросы требуют системного подхода и дополнительной профилактической работы. Также в отчете отмечено, что чувство одиночества среди учащихся таллиннских школ выражено сильнее, чем в других KiVa-школах, хотя его уровень сопоставим с показателями учебных заведений, только начинающих внедрение программы. Этот аспект требует более глубокого анализа, поскольку, несмотря на отмеченное чувство одиночества, показатели благополучия и принятия у таллиннских школьников значительно выше, чем в других KiVa-школах Эстонии.
В бюджете на 2025 год на программу KiVa выделено около 80 тысяч евро. Учитывая возможность увеличения числа школ в Таллинне, присоединившихся к программе KiVa, в будущем необходимо будет оценить потребность в дополнительной финансовой поддержке.