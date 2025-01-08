Эстонский суд закрыл длившееся 12 лет уголовное дело. Знал ли предполагаемый преступник, что его ищут по всей Европе?

Как пишет Eesti Ekspress, эта история началась в конце 2011 года, когда Рудольф* ехал по Нарве на своем Range Rover. Была ночь и мужчина немного выпил. Когда полиция задержала его на проспекте Выйду, уровень алкоголя в выдыхаемом Рудольфом воздухе составил 0,82 мг/л. У мужчины забрали ключи от машины, а его внедорожник увезли на эвакуаторе.

Рудольфу вообще очень не повезло. Согласно Пенитенциарному кодексу, управление транспортным средством в нетрезвом виде, которое рассматривается как преступление, начинается, когда в выдыхаемом воздухе уровень алкоголя составляет не менее 0,75 мг/л. При этом учитывается также и погрешность измерения, которая может достигать 0,07 мг/л. То есть, другими словами, в выдохе Рудольфа, который составлял 0,82 мг/л, на самом деле могло содержаться алкоголя лишь 0,75 мг/л, но и это с точностью до запятой соответствует порогу уголовного преследования, установленного в Пенитенциарном кодексе.