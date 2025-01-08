08.01.2025, 18:53
Эстонский суд закрыл длившееся 12 лет уголовное дело. Знал ли предполагаемый преступник, что его ищут по всей Европе?(6)
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По мнению суда, вполне возможно, что живущий где-то свободно на просторах мира эстонец даже не слышал о том, что в его отношении уже более 11 лет ведется розыскное производство, а также о выданных на его имя ордерах на арест как в Эстонии, так и в остальной Европе.
Как пишет Eesti Ekspress, эта история началась в конце 2011 года, когда Рудольф* ехал по Нарве на своем Range Rover. Была ночь и мужчина немного выпил. Когда полиция задержала его на проспекте Выйду, уровень алкоголя в выдыхаемом Рудольфом воздухе составил 0,82 мг/л. У мужчины забрали ключи от машины, а его внедорожник увезли на эвакуаторе.
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