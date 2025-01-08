ЧП и криминал
08.01.2025, 18:53

Эстонский суд закрыл длившееся 12 лет уголовное дело. Знал ли предполагаемый преступник, что его ищут по всей Европе?

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Eesti Ekspress
Много вопросов: где Рудольф? Знает ли он вообще, что его отдали под суд?
Много вопросов: где Рудольф? Знает ли он вообще, что его отдали под суд?
ФОТО: a2iStokker | Shutterstock

По мнению суда, вполне возможно, что живущий где-то свободно на просторах мира эстонец даже не слышал о том, что в его отношении уже более 11 лет ведется розыскное производство, а также о выданных на его имя ордерах на арест как в Эстонии, так и в остальной Европе.

Как пишет Eesti Ekspress, эта история началась в конце 2011 года, когда Рудольф* ехал по Нарве на своем Range Rover. Была ночь и мужчина немного выпил. Когда полиция задержала его на проспекте Выйду, уровень алкоголя в выдыхаемом Рудольфом воздухе составил 0,82 мг/л. У мужчины забрали ключи от машины, а его внедорожник увезли на эвакуаторе.

Рудольфу вообще очень не повезло. Согласно Пенитенциарному кодексу, управление транспортным средством в нетрезвом виде, которое рассматривается как преступление, начинается, когда в выдыхаемом воздухе уровень алкоголя составляет не менее 0,75 мг/л. При этом учитывается также и погрешность измерения, которая может достигать 0,07 мг/л. То есть, другими словами, в выдохе Рудольфа, который составлял 0,82 мг/л, на самом деле могло содержаться алкоголя лишь 0,75 мг/л, но и это с точностью до запятой соответствует порогу уголовного преследования, установленного в Пенитенциарном кодексе.

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