Эксперты: экономика Эстонии нуждается в позитивном шоке

По словам главы подразделения корпоративных банковских услуг Luminor Марьяна Савченко, в сложных экономических условиях последних лет одним из важнейших факторов для эстонских предприятий при принятии инвестиционных решений было повышение эффективности, в том числе энергоэффективности, и поиск таким образом конкурентных преимуществ.

„Сегодня стоимость финансирования находится на весьма приемлемом для предприятий уровне, и теперь, когда Euribor также снижается с пикового уровня, они смелее смотрят на свои инвестиционные планы и рассматривают возможность инвестирования в новые решения, которые позволят повысить производительность и, таким образом, помогут нам конкурировать на внешних рынках“.

В то же время эффективность и создание добавленной стоимости остаются проблемой для эстонских компаний. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане отмечает, что сейчас ключевой вопрос заключается в том, как лучше конкурировать в будущем и выйти на новые географические рынки, экономика которых развивается не по тому же циклу, что наша.

„На самом деле это повод задуматься для всей Европы, потому что если десять лет назад экономики Европы и США были сопоставимы по размеру, то сегодня инновации в США достигли широких масс, и их экономика стремительно обгоняет нашу“, – говорит Ребане.

По мнению Каспара Оя, старшего экономиста Банка Эстонии и экономического советника президента, проблема Эстонии и Европы в целом заключается не столько в отсутствии инноваций, сколько в том, что они не доходят до конечных продуктов.