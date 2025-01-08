На дороге Нарва — Нарва-Йыэсуу произошла авария

„Сегодня в 11:20 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 7-м километре дороги Нарва — Нарва-Йыэсуу, где автомобиль Mercedes-Benz, которым управляла 29-летняя женщина, не справился с управлением и вылетел в кювет из-за скользкой дороги. Водитель был осмотрен на месте бригадой скорой помощи, госпитализация не потребовалась. Водитель был трезв и имеет действующие водительские права“, — сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Из-за оттепели Агентство окружающей среды вынесло предупреждение для водителей: на дорогах опасность гололеда. Днем в среду, 8 января, ожидается облачная с прояснениями погода, временами будет идти снег и мокрый снег, в Западной Эстонии также дождь. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-9, на островах и западном побережье усилится до 9-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 0..+2, на западном побережье островов до +4°C.