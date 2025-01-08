А к вам придут? Инспекция труда опубликовала список предприятий, которые будут проверены в 2025 году(2)
Инспекция труда вновь публикует выборку компаний, которые она планирует проверить в этом году. В список прежде всего попали предприятия, которые работают в сферах с высоким уровнем производственного риска, где не был подан анализ рисков рабочей среды и/или произошли несколько несчастных случаев. В список вошло чуть более 2300 предприятий.
Обнародование списка дает работодателям возможность проверить безопасность рабочей среды, соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха, выдачу и использование средств индивидуальной защиты, а также отвечает ли действительности анализ рисков и подан ли он в системе самообслуживания Инспекции труда.
Список компаний, запланированных к проверке, можно найти здесь:
Посещаемые инспекторами предприятия были отобраны на основе различных критериев.
Прежде всего, в их число вошли предприятия, чья сфера деятельности связана с повышенным уровнем риска. То есть предприятия, работающие в тех сферах, где на производстве происходит больше всего несчастных случаев со смертельным исходом или тяжелыми последствиями, где фиксируется больше всего случаев профессиональных заболеваний и вызываемых работой заболеваний или где имеется больше всего опасных для здоровья факторов. В выборку попали также компании, где не был подан анализ рисков рабочей среды или имеется большое число жалоб, несчастных случаев на производстве и рабочих споров. Однако может случиться, что предприятие не входит в вышеприведенный список, но инспектор всё равно в течение года проверит его, так как на предприятии будет диагностировано профессиональное заболевание, произойдет несчастный случай, с него поступит какой-либо сигнал или жалоба.
В выборку не включали фирмы, где член правления является единственным работником. Инспекция труда планирует посетить прежде всего те места, где опасные факторы влияют на большое число работников.
Проверки Инспекции труда будут проводиться в течение 2025 года, при этом в списке не отмечено, когда именно инспектор посетит предприятие. Как правило, работодатель получает перед проверкой уведомление, однако некоторые проверки могут проводиться без предварительного уведомления. Проверяться будут техника безопасности и охрана труда, трудовые отношения, чтобы предотвратить несчастные случаи на производстве, избежать связанных с работой заболеваний и создать рабочую среду, где всем бы работалось хорошо.
Консультанты помогают улучшить рабочую среду
Предприятия могут воспользоваться бесплатной консультационной службой Инспекции труда. Это хорошая возможность получить профессиональный совет по вопросам рабочей среды, психического здоровья и трудовых отношений. Услуга доступна по всей Эстонии, а консультирование проходит прямо на предприятии. Консультация является добровольной и позволяет получить полезные советы, как улучшить условия труда и трудовые отношения, сделать рабочую среду более безопасной и благоприятной для сотрудников. Консультанты в ходе своей работы сталкиваются с самыми разными условиями труда и поэтому могут порекомендовать хорошие практики и решения.
О желании получить консультацию можно сообщить, написав по адресу электронной почты ti@ti.ee. Нужно иметь в виду, что Инспекция труда оставляет за собой право оценивать, кто посетит предприятие — консультант или инспектор.