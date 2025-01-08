А к вам придут? Инспекция труда опубликовала список предприятий, которые будут проверены в 2025 году

Прежде всего, в их число вошли предприятия, чья сфера деятельности связана с повышенным уровнем риска. То есть предприятия, работающие в тех сферах, где на производстве происходит больше всего несчастных случаев со смертельным исходом или тяжелыми последствиями, где фиксируется больше всего случаев профессиональных заболеваний и вызываемых работой заболеваний или где имеется больше всего опасных для здоровья факторов. В выборку попали также компании, где не был подан анализ рисков рабочей среды или имеется большое число жалоб, несчастных случаев на производстве и рабочих споров. Однако может случиться, что предприятие не входит в вышеприведенный список, но инспектор всё равно в течение года проверит его, так как на предприятии будет диагностировано профессиональное заболевание, произойдет несчастный случай, с него поступит какой-либо сигнал или жалоба.