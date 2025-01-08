Заболеваемость коронавирусом в Эстонии вновь начала расти

Из всех выявленных с 30 декабря по 5 января случаев заражения 168 были подтверждены лабораторно, остальные – клинически, пишет RusERR со ссылкой на данные Департамента здоровья.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Харьюском, Тартуском и Ида-Вируском уездах.

Средний уровень заболеваемости в Эстонии за семь дней вырос до 110 случаев на 100 000 человек.

Согласно данным, предоставленным больницами, на минувшей неделе было госпитализировано 78 пациентов с диагнозом Covid-19 в качестве основного или сопутствующего заболевания, из них 34 человека или 43,6% были госпитализированы с тяжелой формой Covid-19. Один пациент с коронавирусом в возрасте старше 60 лет скончался в больнице.

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