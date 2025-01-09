Жизнь без авто: как белорусы приспосабливаются к ограничениям Эстонии

„Большинство белорусов не смогли переоформить авто — из-за несоответствия стандартов“

„Но это было сложно, так как не было возможности сделать процедуру по правилам: для этого машину нужно снять с учета в Беларуси, но въезд туда невозможен, — рассказывает Михаил. — Мы писали в транспортный отдел, в налоговую, но они сами не смогли объяснить порядок действий. Но тут в транспортном ведомстве написали, что можно сделать временную регистрацию на год. При этом никаких положений по процедуре нет — то есть это то же самое, что и при постоянной регистрации, единственное, что могут выбросить белорусские номера в случае чего“.