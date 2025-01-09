Жизнь без авто: как белорусы приспосабливаются к ограничениям Эстонии

Вслед за запретом на передвижение автомобилей с российскими номерами вступают в силу санкции и в отношении белорусов. Осенью водителей авто с белорусским номерами стали останавливать представители Департамента полиции и погранохраны — для проверки документов. Также сотрудники настойчиво напоминали о введении ограничений и предлагали покинуть страну как можно быстрее.
По неофициальным данным, на момент принятия санкций в Эстонии находилось не больше 200 авто с белорусскими регистрационными знаками. RusDelfi собрал истории белорусов, для которых новые требования стали практически невыполнимы (спойлер — практически для всех).
„Большинство белорусов не смогли переоформить авто — из-за несоответствия стандартов“
Михаил — IT-специалист, живет в Эстонии три года, сюда переехал по работе. Когда узнал о запрете на передвижение авто с белорусскими номерами, пытался найти информацию о возможности перерегистрации автомобиля.
„Но это было сложно, так как не было возможности сделать процедуру по правилам: для этого машину нужно снять с учета в Беларуси, но въезд туда невозможен, — рассказывает Михаил. — Мы писали в транспортный отдел, в налоговую, но они сами не смогли объяснить порядок действий. Но тут в транспортном ведомстве написали, что можно сделать временную регистрацию на год. При этом никаких положений по процедуре нет — то есть это то же самое, что и при постоянной регистрации, единственное, что могут выбросить белорусские номера в случае чего“.