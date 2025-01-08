Водитель грузовика при движении задним ходом наехал на женщину

В 08.53 произошло дорожное происшествие в Тарту у дома по улице Тяхе, 131. 56-леитний мужчина, поворачивая налево на легковом автомобиле Ford Focus, столкнулся с двигавшимся по главной дороге легковым автомобилем Mercedes-Benz S350, которым управлял 52-летний мужчина. Пассажирку автомобиля Ford, 50-летнюю женщину, доставили в больницу.

В 09.58 произошло дорожное происшествие в Нарве у дома по улице Ору, 17, где 62-летний мужчина, управлявший грузовым автомобилем Scania P320, при движении задним ходом наехал на шедшую по пешеходной дорожке 42-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.

В 15.49 произошло дорожное происшествие в деревне Реола волости Кабья Тартуского уезда. На шоссе Ленну-Ванги 26-летний мужчина, совершая левый поворот на легковом автомобиле Dacia Duster, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с двигавшимся по главной дороге легковым автомобилем Ford Kuga, которым управлял 77-летний мужчина. 52-летнюю женщину, находившуюся в автомобиле Ford, доставили в больницу.

В 18.56 произошло дорожное происшествие в деревне Коорвере волости Пылва Пылваского уезда. На 10-м километре шоссе Аксте-Хяэтару 63-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля Volkswagen Transporter, съехал с дороги в кусты. Находившегося в автомобиле 34-летнего мужчину доставили в больницу.