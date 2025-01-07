Вице-мэр Пере: „Городские дворники — не автомобильные. Мы не можем убрать улицы одним нажатием кнопки“(8)
Вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере ответил на вопрос редакции RusDelfi, почему уборка снега в столице идет не так быстро, как хотелось бы ее жителям. По словам Пере, город был готов к снегопаду лучше, чем когда-либо раньше.
В этом году мы убираем с дорог и тротуаров столицы больше снега, чем в предыдущие годы, — в общей сложности на 120 км больше. В городе постоянно работает около 200 снегоуборочных машин, а это значит, что круглосуточно трудятся несколько сотен человек.
Партнеры города и городских районов по обслуживанию улиц расчищают основные магистрали, а также небольшие улицы и тротуары вдоль дорог с интенсивным движением — это необходимо для того, чтобы людям не приходилось выходить на трассу.
Местами снегопад был очень сильным, и мы были готовы к нему лучше, чем когда-либо раньше. Работа продолжается, она шла в течение всех прошедших выходных, ее выполняли по мере сил, начиная с самых важных участков. Однако этого недостаточно: не всем людям это заметно, и это понятно. Городские дворники — не автомобильные. Мы не можем навести безупречную чистоту на всех улицах одним нажатием кнопки, невозможно успеть везде и сразу. Однако очевидно, что мы убираем в городе больше снега, чем в прошлом году, и качество уборки снега постепенно улучшается.
Несмотря на то что в некоторых местах выпавший снег доставляет неудобства и дискомфорт, многие люди оставляют весьма положительные отзывы и хвалят сотрудников городской службы уборки снега за проделанную работу. Это, безусловно, придает сил и мотивирует на хорошую работу.
Что мы делаем в городе по-другому?
Первые уроки из уборки снега этой зимой уже извлечены, выводы сделаны и даны новые рекомендации. Все для того, чтобы улучшить качество уборки снега. Одно из решений, принятых на этой неделе, — увеличить объем работ по расчистке снега и борьбе с гололедицей на тротуарах в Кесклинне, особенно на остановках общественного транспорта, пешеходных переходах и в наиболее оживленных местах. Мы делали это и раньше, но теперь направим туда еще больше ресурсов, поскольку этого требуют обстоятельства. По всей вероятности, на небольших улицах снегоуборочные машины временно появятся чуть позже, но это неизбежно. Мы работаем в городе в условиях ограниченных ресурсов и наилучшим образом, чтобы обеспечить комфорт как можно большему количеству людей.
Что касается уборки снега в городе, то мы к ней относимся требовательно. Примером может служить тот факт, что одного подрядчика пришлось оштрафовать, потому что городская инспекция явно обозначила, что снег не был убран с перекрестка у Ярвеского отделения больницы — критически важного места.
Где найти информацию?
Для того чтобы уборка снега в столице проходила еще лучше, мы всегда рады получать отзывы от горожан. Самый быстрый способ — позвонить с вопросами или предложениями на таллиннский телефон поддержки 14 410. Если вы заметили, что на какой-то улице не расчищен снег, советуем написать на kommunaal@tallinnlv.ee с указанием адреса, времени суток и, по возможности, прикрепить фотографию. Ваше письмо прочтут и проанализируют отзыв. На сайте tallinn.ee/lumi вы можете посмотреть карту, на которой отмечено, какие тротуары убирает город Таллинн, а также узнать всю необходимую практическую информацию.
Сейчас время снегопада и гололедицы, поэтому, пожалуйста, давайте будем внимательны друг к другу и терпеливы. Как водители, давайте всегда и везде соблюдать скоростной режим; как пешеходы, давайте убедимся, что переходить дорогу безопасно. Так мы сможем добираться до дома в целости и сохранности и наслаждаться зимой.
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