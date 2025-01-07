Вице-мэр Пере: „Городские дворники — не автомобильные. Мы не можем убрать улицы одним нажатием кнопки“

В этом году мы убираем с дорог и тротуаров столицы больше снега, чем в предыдущие годы, — в общей сложности на 120 км больше. В городе постоянно работает около 200 снегоуборочных машин, а это значит, что круглосуточно трудятся несколько сотен человек.

Партнеры города и городских районов по обслуживанию улиц расчищают основные магистрали, а также небольшие улицы и тротуары вдоль дорог с интенсивным движением — это необходимо для того, чтобы людям не приходилось выходить на трассу.

Местами снегопад был очень сильным, и мы были готовы к нему лучше, чем когда-либо раньше. Работа продолжается, она шла в течение всех прошедших выходных, ее выполняли по мере сил, начиная с самых важных участков. Однако этого недостаточно: не всем людям это заметно, и это понятно. Городские дворники — не автомобильные. Мы не можем навести безупречную чистоту на всех улицах одним нажатием кнопки, невозможно успеть везде и сразу. Однако очевидно, что мы убираем в городе больше снега, чем в прошлом году, и качество уборки снега постепенно улучшается.

Несмотря на то что в некоторых местах выпавший снег доставляет неудобства и дискомфорт, многие люди оставляют весьма положительные отзывы и хвалят сотрудников городской службы уборки снега за проделанную работу. Это, безусловно, придает сил и мотивирует на хорошую работу.

Что мы делаем в городе по-другому?