Бизнес-инкубатор: удалось ли найти единорогов в Центральной Эстонии?

Всего в программе приняли участие 18 команд, каждая из которых подготовила детальный бизнес-план с углублённым финансовым анализом. Три команды уже создали собственные стартапы, а остальные планируют сделать это в ближайшее время.

Программа была инициирована бизнес-инкубатором Центральной Эстонии, и по словам руководителя проекта Греэте Пааскиви, программа помогла участникам в развитии своих идей и совершенствовании имеющейся бизнес-модели.

„Отзывы участников показали, что программа поддержала начинающих предпринимателей: она повысила их уверенность в себе, помогла развить предпринимательское мышление и открыла новые возможности для бизнеса. Всё это способствует укреплению региональной бизнес-среды и стимулирует экономическое развитие общества“, — отметила Пааскиви. Она добавила, что участники особенно высоко оценили практические тренинги и менторскую поддержку.

Компания-единорог или юникорн (англ. Unicorn company) — компания-стартап, получившая рыночную оценку стоимости в размере свыше одного миллиарда долларов.

Программа, впервые проведённая в Центральной Эстонии, началась с конкурса идей „Идекас“. Лучшие идеи и команды-участники инкубационной программы были определены именно в ходе этого конкурса. За четыре месяца всего в Вильянди прошло восемь учебных модулей, охвативших такие темы, как стратегическое планирование, маркетинг и продажи, финансовый менеджмент, лидерство и презентация бизнес-планов. Кроме того, каждая команда получила индивидуальное наставничество.

Руководитель проектов регионального развития Startup Estonia Элина Дубова отметила положительную реакцию местного сообщества. „С 2024 года Startup Estonia уделяет больше внимания региональным программам, чтобы развивать стартап-сообщества за пределами таких крупных центров, как Таллинн и Тарту. Я рада, что предприниматели из Центральной Эстонии активно приняли участие в программе, получив ценные знания, опыт и контакты. Всё это, я надеюсь, станет основой для появления новых суперзвёзд эстонского стартап-сектора“, — сказала Дубова.