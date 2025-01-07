В Вырумаа под лед озера провалился рыбак

О несчастном случае сообщил житель близлежащих домов, который услышал крики о помощи со стороны озера. Звонивший попытался бросить мужчине веревку, но она не дотянула на расстояние почти в 20 метров. Незадолго до прибытия спасателей мужчина погрузился под воду. Спасатели немедленно вытащили мужчину из воды и вместе с сотрудниками скорой помощи начали проводить реанимацию. Реанимация прошла успешно, мужчина был доставлен в больницу.

Спасатели напоминают, что запрет выходить на лед внутренних водоемов введен с 13 декабря и будет действовать до тех пор, пока лед не станет достаточно прочным. Спасатели регулярно проверяют толщину льда. Информацию о состоянии льда можно найти в приложении ILM+ и на сайте jääkaart.

Безопасная толщина льда начинается с 10 сантиметров, для этого требуется несколько морозных недель подряд. Спасатели предупреждают, что лед обычно слабый в местах с быстрым течением, в устьях рек, у источников, вокруг опор лодочных мостов и в зарослях тростника. Температура воды подо льдом составляет всего несколько градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек может продержаться десять минут, ребенок и того меньше.

Поэтому важно, чтобы родители объясняли детям опасность льда зимой и следили, чтобы дети держались подальше от льда, пока он не станет достаточно крепким. Спасательный департамент просит родителей и учителей в школах поговорить с детьми о ледовых условиях и связанных с ними опасностях. Если вы заметите, что кто-то попал в беду на водоеме, немедленно позвоните по номеру 112 и вызовите помощь.

Погодные условия ухудшаются!

Во вторник, 7 января, активная область пониженного атмосферного давления смещается с Северного моря на юг Норвегии, вдоль ее периферии в район Балтийского моря поступает теплая и влажная воздушная масса. Ночью повсеместно шел снег и мокрый снег, после полуночи осадки, начиная с Рижского залива и Южной Эстонии, перешли в дождь. В некоторых местах прошел ледяной дождь, крайне велика опасность гололеда!