Yle: НАТО готовится охранять критически важные объекты в Балтийском море – задействовано до десяти судов

В Финском заливе охрану будут нести преимущественно корабли Финляндии и Эстонии. Суда других стран разместятся в Балтийском море возле энергетических и информационных кабелей. Их присутствие будет служить сдерживающим фактором.

30 декабря НАТО решило усилить свое присутствие в Балтийском море. Финляндия и Эстония также обратились за поддержкой к НАТО.

Есть подозрения, что танкер Eagle S повредил в Финском заливе электрический кабель Estlink между Финляндией и Эстонией и четыре коммуникационных кабеля.

За последний год кабели в Балтийском море и Финском заливе были повреждены трижды. В ноябре 2024 был поврежден коммуникационный кабель между Швецией, Литвой, Финляндией и Германией. В октябре 2023 года судно Newnew Polarbear повредило газопровод Balticconnector и кабели связи.

Страны, участвующие в оборонном сотрудничестве JEF, объявили вчера, 6 января, что они увеличат мониторинг судоходства вблизи критически важной инфраструктуры с помощью искусственного интеллекта.

Планы реализовали быстро

Ранее сообщалось, что в администрации президента Финляндии Александра Стубба в пятницу, 27 декабря, известили, что Финляндия и Эстония согласны с необходимостью большего присутствия сил НАТО в регионе, особенно вблизи критической подводной инфраструктуры.

„Мы договорились с Эстонией и надеемся на присутствие НАТО, особенно рядом с критически важной инфраструктурой“, – заявил тогда глава Финляндии.

Две дополнительные меры касаются борьбы с теневым флотом и международного морского права, при помощи которого будут находиться решения для подобных кризисов.

Стубб подчеркнул, что Финляндия обладает хорошей способностью реагировать на подобные вызовы. Он добавил, что в тот же день было созвано внеочередное заседание президента и правительственного комитета по внешней политике и политике безопасности.

Якорь подняли