Президент Финляндии пообещал увеличить присутствие НАТО в регионе в ответ на повреждение кабеля Estlink 2
В администрации президента Финляндии Александра Стубба в пятницу, 27 декабря, сообщили, что Финляндия и Эстония согласны в необходимости большего присутствия сил НАТО в регионе, особенно вблизи критической подводной инфраструктуры. Хельсинки пока не может заявить, что повреждение подводного кабеля было диверсией, пишет DW.
Президент Финляндии Александр Стубб похвалил быстрые действия по задержанию судна Eagle S, которое было на месте ЧП. Экипаж танкера начал сотрудничать со следователями, пишет Yle.
Первая мера будет направлена на борьбу с теневым флотом.
Вторая будет касаться присутствия НАТО и сил ЕС в регионе.
– Мы договорились с Эстонией и надеемся на присутствие НАТО, особенно рядом с критически важной инфраструктурой, – заявил глава Финляндии.
Третья мера касается международного морского права, при помощи которого будут находиться решения для подобных кризисов.
Стубб подчеркнул, что Финляндия обладает хорошей способностью реагировать на подобные вызовы.
Он добавил, что сегодня, 27 декабря, было созвано внеочередное заседание президента и правительственного комитета по внешней политике и политике безопасности.
Стубб похвалил быстрые действия по задержанию судна Eagle S, которое было на месте ЧП. Экипаж танкера начал сотрудничать со следователями.
По его словам, российская сторона не связывалась с Финляндией по дипломатическим каналам по поводу произошедшего.
– Если выяснится, что речь идет о саботаже [со стороны России], то мы обязательно припишем это России, но, придерживаясь финских порядков, не будем торопиться, – приводит слова финского президента Yle.
О том, что НАТО увеличит военное присутствие в Балтийском море на фоне повреждения подводного электрокабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией, также сообщил в пятницу, 27 декабря, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
„Говорил с президентом Финляндии Александером Стуббом о продолжающемся финском расследовании возможной диверсии на подводных кабелях. Я выразил полную солидарность и поддержку. НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море“, - приводит DW слова Рютте, опубликованные в соцсети X.
Повреждения подводных кабелей
Сбой на электрокабеле Estlink 2 между Эстонией и Финляндией произошел ранее на этой неделе - это уже третий подобный инцидент в Балтийском море за год. В компании-операторе кабеля не исключили версию внешнего вмешательства, но подчеркнули, что причины происшествия еще предстоит выяснить.
Отмечается, что у места, где произошел разрыв, было замечено судно Xin Xin Tiang 2, которое ходит под флагом Гонконга. По данным медиакомпании Yle, в районе пролегания кабеля Estlink 2 также было замечено еще одно судно - Eagle S под флагом Островов Кука, которое направлялось из Санкт-Петербурга в Египет и заметно замедлило ход, когда обнаружились помехи в работе Estlink 2.
Вооруженные силы Эстонии начали военно-морскую операцию по защите другого подводного силового кабеля Estlink 1 на дне Балтийского моря, сообщил министр обороны Ханно Певкур. „Это делается для того, чтобы гарантировать, что там ничего не произойдет, и чтобы наша критически важная связь с Финляндией оставалась работоспособной“, - объяснил он.