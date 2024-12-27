Президент Финляндии пообещал увеличить присутствие НАТО в регионе в ответ на повреждение кабеля Estlink 2

Президент Финляндии Александр Стубб похвалил быстрые действия по задержанию судна Eagle S, которое было на месте ЧП. Экипаж танкера начал сотрудничать со следователями, пишет Yle.

Первая мера будет направлена на борьбу с теневым флотом.

Вторая будет касаться присутствия НАТО и сил ЕС в регионе.

– Мы договорились с Эстонией и надеемся на присутствие НАТО, особенно рядом с критически важной инфраструктурой, – заявил глава Финляндии.

Третья мера касается международного морского права, при помощи которого будут находиться решения для подобных кризисов.

Стубб подчеркнул, что Финляндия обладает хорошей способностью реагировать на подобные вызовы.

Он добавил, что сегодня, 27 декабря, было созвано внеочередное заседание президента и правительственного комитета по внешней политике и политике безопасности.

Стубб похвалил быстрые действия по задержанию судна Eagle S, которое было на месте ЧП. Экипаж танкера начал сотрудничать со следователями.

По его словам, российская сторона не связывалась с Финляндией по дипломатическим каналам по поводу произошедшего.

– Если выяснится, что речь идет о саботаже [со стороны России], то мы обязательно припишем это России, но, придерживаясь финских порядков, не будем торопиться, – приводит слова финского президента Yle.

О том, что НАТО увеличит военное присутствие в Балтийском море на фоне повреждения подводного электрокабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией, также сообщил в пятницу, 27 декабря, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

„Говорил с президентом Финляндии Александером Стуббом о продолжающемся финском расследовании возможной диверсии на подводных кабелях. Я выразил полную солидарность и поддержку. НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море“, - приводит DW слова Рютте, опубликованные в соцсети X.

Повреждения подводных кабелей