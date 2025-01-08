Ножом — в сердце! Мужчина, зарезавший своего знакомого, говорит, что ничего другого не оставалось

„Я устал. Не знаю, что делать“, — пожаловался Сергей Гаврилин посреди ночи сотруднику Центра тревоги и попросил прислать патруль полиции, чтобы помочь ему выпроводить живущего с ним под одной крышей собутыльника. Но до прибытия патруля Гаврилин уже сам ударом ножа решил свою проблему — его товарищ был мертв.