ЧП и криминал
08.01.2025, 11:35

Ножом — в сердце! Мужчина, зарезавший своего знакомого, говорит, что ничего другого не оставалось

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„Отношусь к случившемуся с сожалением“, - сказал Гаврилин, которому грозит длительное тюремное заключение
„Отношусь к случившемуся с сожалением“, - сказал Гаврилин, которому грозит длительное тюремное заключение
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

„Я устал. Не знаю, что делать“, — пожаловался Сергей Гаврилин посреди ночи сотруднику Центра тревоги и попросил прислать патруль полиции, чтобы помочь ему выпроводить живущего с ним под одной крышей собутыльника. Но до прибытия патруля Гаврилин уже сам ударом ножа решил свою проблему — его товарищ был мертв.

Цепочка печальных событий имела место в поселке Эмари (Харьюмаа) в ночь на 29 июня. Теперь Гаврилин (58) находится под судом. Во вторник состоялось очередное заседание Харьюского уездного суда по этому уголовному делу.

На вопрос судьи Маргит Роотс-Дервиши, признает ли обвиняемый себя виновным, Гаврилин немедленно ответил „Да“. Уже с момента задержания он подтверждает, что роковой удар ножом нанес своему знакомому именно он. По версии подсудимого, убитый якобы сказал ему: „Убей меня или я сам убью тебя“.

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