08.01.2025, 11:35
Ножом — в сердце! Мужчина, зарезавший своего знакомого, говорит, что ничего другого не оставалось(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Я устал. Не знаю, что делать“, — пожаловался Сергей Гаврилин посреди ночи сотруднику Центра тревоги и попросил прислать патруль полиции, чтобы помочь ему выпроводить живущего с ним под одной крышей собутыльника. Но до прибытия патруля Гаврилин уже сам ударом ножа решил свою проблему — его товарищ был мертв.
Цепочка печальных событий имела место в поселке Эмари (Харьюмаа) в ночь на 29 июня. Теперь Гаврилин (58) находится под судом. Во вторник состоялось очередное заседание Харьюского уездного суда по этому уголовному делу.
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