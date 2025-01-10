Полиция нашла разыскиваемого ранее 12-летнего мальчика
7 января полиция просила помощи в установлении местонахождения 12-летнего Арсенса, который уехал из своего патронатного дома в Валгамаа и должен был прибыть в учебный центр Эмайыги Маарьямааэской образовательной коллегии. Однако в тот день мальчик в учебное заведение не явился и обратно домой не вернулся.
Сегодня, 10 января, полиция сообщила, что после обеда Арсен сам вернулся в школу. С ним всё в порядке.
Ранее сообщалось, что ребенка отпустили посетить свой дом 2 января, где он в самом деле провел первые дни года. Затем мальчик уехал из патронатного дома и должен был поехать в Тарту на поезде для того, чтобы прибыть в школу. Однако на поезде Арсенс в Тарту не приехал и в школу в оговоренный срок (5 января) не явился. С того времени было неизвестно, где и с кем находится мальчик.