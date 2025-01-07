До школы не добрался: полиция разыскивает 12-летнего мальчика

Ребенка отпустили посетить свой дом 2 января, где он в самом деле провел первые дни года. Затем мальчик уехал из патронатного дома и должен был поехать в Тарту на поезде для того, чтобы прибыть в школу. Однако на поезде Арсенс в Тарту не приехал и в школу в оговоренный срок (5 января) не явился. С этого времени неизвестно, где и с кем находится мальчик. По имеющейся информации, он может передвигаться в Южной Эстонии, но нельзя исключать и другие регионы.