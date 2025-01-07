ЧП и криминал
07.01.2025, 15:35

До школы не добрался: полиция разыскивает 12-летнего мальчика

 
Департамент полиции и погранохраны
Арсенс
Арсенс
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 12-летнего Арсенса, который уехал из своего патронатного дома в Валгамаа и должен был прибыть в учебный центр Эмайыги Маарьямааэской образовательной коллегии. Однако мальчик в учебное заведение не явился и обратно домой не вернулся.

Ребенка отпустили посетить свой дом 2 января, где он в самом деле провел первые дни года. Затем мальчик уехал из патронатного дома и должен был поехать в Тарту на поезде для того, чтобы прибыть в школу. Однако на поезде Арсенс в Тарту не приехал и в школу в оговоренный срок (5 января) не явился. С этого времени неизвестно, где и с кем находится мальчик. По имеющейся информации, он может передвигаться в Южной Эстонии, но нельзя исключать и другие регионы.

Если кто-либо видел мальчика в последние дни, полиция просит сообщить об этом в Центр тревоги по номеру телефона 112.

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