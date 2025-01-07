Из-за ошибок строителя главную улицу Хаапсалу, возможно, придется перестраивать

Вице-мэр Хаапсалу Иннар Мяэсалу в конце ноября рассказал изданию Lääne Elule, что городская управа спорит со строителем, потому что тот не хочет признавать ошибки. Именно поэтому в фирме T-Konsult была заказана независимая экспертиза, чтобы получить ответ, использовала ли компания YIT AS при строительстве улицы Пости правильную технологию.