Из-за ошибок строителя главную улицу Хаапсалу, возможно, придется перестраивать
Экспертиза хаапсалуской улицы Пости показала, что строитель при укладке каменного покрытия нарушил технологию строительства, и улицу в худшем случае ждет перестройка, пишет газета Lääne Elu.
Вице-мэр Хаапсалу Иннар Мяэсалу в конце ноября рассказал изданию Lääne Elule, что городская управа спорит со строителем, потому что тот не хочет признавать ошибки. Именно поэтому в фирме T-Konsult была заказана независимая экспертиза, чтобы получить ответ, использовала ли компания YIT AS при строительстве улицы Пости правильную технологию.
„При строительстве проезжей части была нарушена технология строительства“, - такой короткий итог экспертизы подвел Рихо Эйхфус, исполнительный директор фирмы T-Konsult, проводившей экспертизу улицы Пости.
Строительные ошибки, по словам эксперта, всё-таки можно исправить. „В общем, всё возможно, вопрос в цене“, - заключил Эйхфус.
Ремонт главной улицы Хаапсалу обошелся в 3,65 миллиона евро, из которых миллион евро поступил как государственная субсидия на транзитные трассы.