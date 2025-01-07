07.01.2025, 15:15
В качестве следующего госсекретаря премьер-министр Михал предложил Кейта Касеметса
Таймар Петеркоп покидает пост в конце января
ФОТО: | Delfi Meedia
Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) подтвердил, что он предложит канцлеру Министерства климата Кейту Касеметсу стать следующим государственным секретарем. Последний рабочий день нынешнего госсекретаря Таймара Петеркопа — 31 января.
„Таймар Петеркоп сообщил мне и сотрудникам госканцелярии, что в последний день января он подведет черту под своим трудовым стажем на этом месте. Я заранее благодарю Таймара за то, что он сделал, его служба была безупречно честной. Я надеюсь, что его навыки и способности надолго останутся полезными для страны и народа“, — сказал Михал.
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