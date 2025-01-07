В качестве следующего госсекретаря премьер-министр Михал предложил Кейта Касеметса

„Таймар Петеркоп сообщил мне и сотрудникам госканцелярии, что в последний день января он подведет черту под своим трудовым стажем на этом месте. Я заранее благодарю Таймара за то, что он сделал, его служба была безупречно честной. Я надеюсь, что его навыки и способности надолго останутся полезными для страны и народа“, — сказал Михал.