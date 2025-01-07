Ян Левченко: носители русского языка в Эстонии считали, что их много, и с ними вынуждены считаться. Это чисто силовая логика

В первых абзацах своей колонки Левченко перечисляет, какие учреждения изъяли русский язык из собственного общения с аудиторией (об этом издание „MK-Эстония“ писало на прошлой неделе). А затем переходит к причинам данных поступков.

„Российская пропаганда, наследующая советским клише, укоренилась глубоко, — констатирует Левченко и вспоминает события двухлетней давности. — До лета 2022 года на шоссе под Нарвой стоял памятник советским оккупантам Эстонии в виде танка Т-34-85. Как так получилось, что Эстонское государство не отправило его на музейное хранение еще в 2007 году, когда „бронзовый солдат“ в Таллинне переехал на военное кладбище, — вопрос риторический. Когда на фоне русско-украинской войны танк, наконец, убрали, люди понесли к опустевшему мемориалу свечи, цветы и георгиевские ленточки“.

„Более изящный, но не менее яркий пример. Таллиннский Русский театр хоть и зарабатывает на билетах, но является бюджетным учреждением. Только сейчас дискуссии о его переименовании пошли дальше напоминаний, что Vene Teater с тем же успехом читается как „Российский театр“. Подобная вывеска на одной из главных площадей эстонской столицы выглядит что надо, не так ли?

Это не значит, что Эстония права во всем, что касается своей языковой политики. Осознание конца эпохи национальных государств у страны еще впереди

Приведенные примеры показывают, что сам по себе русский язык не является объектом нападок, в чем Россия привыкла десятилетиями обвинять Эстонское государство. Это типичный случай пропагандистской спекуляции на ошибках, которые допускали страны, вырвавшиеся из колониальных объятий СССР и в ярости отыгравшиеся на вчерашних колонизаторах и на всем, что с ними ассоциировалось“ - добавляет он.

„Это не значит, что Эстония права во всем, что касается своей языковой политики. Осознание конца эпохи национальных государств у страны еще впереди, - считает колумнист. - Как сохранить язык с таким числом носителей и таким рефлекторным страхом перед „чужаками“ — вопрос отдельный. Но то, что живущим в Эстонии носителям русского языка пора интегрироваться не на словах, а на деле, как представляется, вполне очевидно.