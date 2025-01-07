Новое правило округления не сделает магазины богаче. Клиенты постепенно привыкают

Метод округления был введен по той причине, что монеты номиналом 1 и 2 цента дороги в производстве и обращении, а также из-за эко-причин. На них мало что можно купить, и они почти никогда не используются для оплаты, поэтому центы в основном остаются на месте и не возвращаются в обращение. Однако магазинам нужны монеты номиналом 1 и 2 цента, чтобы вернуть покупателям точную сдачу. С введением правила округления отпадает необходимость производить все больше монет.