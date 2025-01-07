07.01.2025, 19:39
Новое правило округления не сделает магазины богаче. Клиенты постепенно привыкают(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
С 1 января 2025 года действуют изменения в законе, согласно которым при оплате наличными окончательная цена покупательской корзины должна округляться в большую или меньшую сторону до ближайших 5 центов. Как обстоит с этим дело у крупных торговых сетей? Выяснял Delfi Ärileht.
Метод округления был введен по той причине, что монеты номиналом 1 и 2 цента дороги в производстве и обращении, а также из-за эко-причин. На них мало что можно купить, и они почти никогда не используются для оплаты, поэтому центы в основном остаются на месте и не возвращаются в обращение. Однако магазинам нужны монеты номиналом 1 и 2 цента, чтобы вернуть покупателям точную сдачу. С введением правила округления отпадает необходимость производить все больше монет.
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