ФОТО | Тройное ДТП произошло в Ласнамяэ

В результате аварии никто не пострадал, комментируют представители Департамента полиции и погранохраны. Дальше этим происшествием будут заниматься страховые компании.

Из-за сильных снегопадов и образовавшегося снежного покрова на дорогах значительно увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. Снег снижает видимость и ухудшает сцепление колес с дорогой, что приводит к скольжению автомобилей и увеличению тормозного пути. В таких условиях водителям особенно важно снижать скорость, поддерживать безопасную дистанцию и быть максимально внимательными, чтобы предотвратить аварии и обеспечить свою безопасность на дороге.

В Департаменте подтверждают: на статистику по ДТП влияют погодные условия.

На начавшейся неделе температура воздуха будет колебаться от плюса к минусу, ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Из-за таяния дороги скользкие, велика опасность гололедицы.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.