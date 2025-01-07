Любители пара плеснули на банную печь из канистры с остатками дизельного топлива и получили ожоги

Как сообщил Спасательный департамент , во второй половине дня в воскресенье спасателей вызвали в деревню Пудивере в волости Вяйке-Маарья (Ляэне-Вирумаа). Парившиеся в бане люди „поддали пару“, вылив на банную печь из канистры с дизельным топливом. Два человека получили ожоги.

Одного из пострадавших скорая помощь доставила в больницу для осмотра. Как оказалось, в баню принесли воду в канистре, в которую до этого наливали дизельное топливо. Остатки топлива, попавшие на горячие камни, воспламенились, к счастью, пожара удалось избежать. Спасатели проверили баню и убедились, что опасности нет.