ЧП и криминал
07.01.2025, 11:45

Любители пара плеснули на банную печь из канистры с остатками дизельного топлива и получили ожоги

 
Баня, к счастью не загорелась, а сами любители попариться не получили серьезных травм.
Баня, к счастью не загорелась, а сами любители попариться не получили серьезных травм.
ФОТО: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia

В воскресенье в деревне Пудивере чуть не сожгли баню, плеснув на каменку воды из канистры, в которую до этого наливали дизельное топливо.

Как сообщил Спасательный департамент, во второй половине дня в воскресенье спасателей вызвали в деревню Пудивере в волости Вяйке-Маарья (Ляэне-Вирумаа). Парившиеся в бане люди „поддали пару“, вылив на банную печь из канистры с дизельным топливом. Два человека получили ожоги.

Одного из пострадавших скорая помощь доставила в больницу для осмотра. Как оказалось, в баню принесли воду в канистре, в которую до этого наливали дизельное топливо. Остатки топлива, попавшие на горячие камни, воспламенились, к счастью, пожара удалось избежать. Спасатели проверили баню и убедились, что опасности нет.

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