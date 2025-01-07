07.01.2025, 13:56
„Смехотворная ситуация!“ Из-за снега толщиной в 3 см не вывезли мусор(1)
ФОТО: | Erakogu
Для некоторых жителей деревни Вяэна-Йыэсуу новый год начался с плохой новости: 3 января занимающееся вывозом мусора предприятие Eesti Keskkonnateenused прислало сообщение, что мусорные контейнеры частных домов, стоящие на Хийе теэ, не опорожнили, так как дорога была очень скользкой.
Как рассказал изданию Maaleht житель Вяэна-Йыэсуу, толщина снежного покрова, выпавшего ночью накануне 3 января, составила 2-3 сантиметра.
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