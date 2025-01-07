Новости Эстонии
07.01.2025, 13:56

„Смехотворная ситуация!“ Из-за снега толщиной в 3 см не вывезли мусор

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Некоторые жители Вяэна-Йыэсуу получили э-сообщение: 3 января мусорные контейнеры не удалось опорожнить из-за того, что на скользкой дороге к ним невозможно было подъехать. Следующая дата вывоза мусора: 31 января.
Некоторые жители Вяэна-Йыэсуу получили э-сообщение: 3 января мусорные контейнеры не удалось опорожнить из-за того, что на скользкой дороге к ним невозможно было подъехать. Следующая дата вывоза мусора: 31 января.
ФОТО: Tarmo Paju | Erakogu

Для некоторых жителей деревни Вяэна-Йыэсуу новый год начался с плохой новости: 3 января занимающееся вывозом мусора предприятие Eesti Keskkonnateenused прислало сообщение, что мусорные контейнеры частных домов, стоящие на Хийе теэ, не опорожнили, так как дорога была очень скользкой.

Как рассказал изданию Maaleht житель Вяэна-Йыэсуу, толщина снежного покрова, выпавшего ночью накануне 3 января, составила 2-3 сантиметра.

„Почему в Эстонии, где каждый год случается зима, фирма, занимающаяся вывозом мусора, отказывается это делать из-за того, что выпал снег? — недоумевает читатель, добавляя, что в тот день, когда мусорщики не доехали до контейнеров, выпал всего лишь небольшой снег, вовсе не сделавший дороги непроходимыми. — Люди вынуждены молча терпеть и все равно платить, хотя мусор не вывезли. Смехотворная ситуация!“

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