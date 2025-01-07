„Смехотворная ситуация!“ Из-за снега толщиной в 3 см не вывезли мусор

„Почему в Эстонии, где каждый год случается зима, фирма, занимающаяся вывозом мусора, отказывается это делать из-за того, что выпал снег? — недоумевает читатель, добавляя, что в тот день, когда мусорщики не доехали до контейнеров, выпал всего лишь небольшой снег, вовсе не сделавший дороги непроходимыми. — Люди вынуждены молча терпеть и все равно платить, хотя мусор не вывезли. Смехотворная ситуация!“