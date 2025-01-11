Жившая в таллиннском социальном доме женщина покончила с собой. Соседка: я написала в управу о ее проблемах, но никто с ней даже не поговорил!

Вечером 29 декабря в социальный дом Пальяссааре прибыли полиция и скорая помощь, поскольку на земле перед домом было обнаружено тело женщины. Елена (имя изменено – ред.) жила на седьмом этаже социального дома. Ее соседка снизу Аве (полное имя редакции известно - ред.) не может сказать, как долго тело Елены пролежало на газоне перед домом, поскольку сейчас темнеет рано, и двор недостаточно освещен. Она заметила тело, только когда приехали медики и полицейские.

Полиция подтвердила, что не установлено никаких указывающих на преступление обстоятельств.

Еще до того вечера Аве заметила ухудшение психического состояния Елены. Уже 10 декабря она проинформировала об этом управу Пыхья-Таллиннского района, в ведении которой находится социальный дом Пальяссааре. Аве написала, что у Елены психическое расстройство, но она очень мирная. „Его особая потребность — покой. Однако сосед снизу с его шумным образом жизни не позволяет Елене отдыхать. Несколько дней назад я увидела, как сонная и обессиленная нервным напряжением Елена гуляла по двору. Я пообещала ей, что постараюсь помочь“, - написал Аве в управу района.

Аве объяснила, что по этой причине Елена хотела сменить жилье и уже выбрала квартиру с тихими соседями. „Пожалуйста, позвольте ей сделать это“, — передала Аве желание Елены.

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