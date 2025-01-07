Вырос размер нескольких пособий и выплат Кассы по безработице, страховой взнос от безработицы не увеличился

В этом году также будет действовать новая максимальная ставка страхового возмещения по безработице: 95,0 евро за календарный день в течение первых 100 дней, или 2945,00 евро за 31 календарный день, и 63,34 евро за календарный день со 101-го дня, или 1963,54 евро за 31 календарный день.

Застрахованному лицу всегда гарантировано страховое возмещение по безработице в размере минимальной ставки. В 2025 году минимальная дневная ставка составляет 13,67 евро. Минимальный размер возмещения за 31 календарный день составляет 423,77 евро.

В этом году также увеличится сумма, которую можно заработать с помощью временной работы. Люди, зарегистрированные в качестве безработных, имеют право наряду с поиском работы выполнять также временную работу без потери статуса безработного или сокращения пособия. Это позволяет ищущим работу людям оставаться профессионально активными до тех пор, пока они не найдут новую основную работу. С этого года на временной работе можно зарабатывать не более 354,4 евро в месяц.

Изменился и размер пособия на уровневое обучение. Теперь и трудящиеся, и ищущие работу люди могут получать пособие на уровневое обучение в размере 410,13 евро в месяц при обучении по специальностям, необходимым на рынке труда.

Все суммы пособий и возмещений указаны в суммах брутто.

Размер страхового взноса от безработицы не увеличится и составит в 2025 году 2,4%, размер работника составляет 1,6% и размер работодателя 0,8%.

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