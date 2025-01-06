Экономика
06.01.2025, 22:05

Итоги года Eesti Loto: в каких торговых точках было куплено больше всего выигрышных билетов?

 
Логотип Eesti loto
Логотип Eesti loto
ФОТО: GEORG SAVISAAR | DELFI MEEDIA

За 11 месяцев прошлого года компания Eesti Loto выплатила в качестве выигрышей более 39 миллионов евро. В госказну в виде налога на азартные игры поступило свыше 18 миллионов евро.

Руководитель по продукту Eesti Loto Кюллике Мельтс сообщила изданию Ärileht, что из 39 миллионов евро, выигранных людьми в лотерею, в различных видах экспресс-лотерей было выиграно почти 6,5 миллиона, а в экспресс-лотереи в интернете было выиграно еще 8,2 миллиона евро.

За 11 месяцев ушедшего года истекли сроки выплат по выигрышным билетам на сумму 132 000 евро. „Большую часть просроченных выигрышей составляли небольшие выигрыши в Bingo loto, Eurojackpot и Vikingloto“, - сказала Мельтс.

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