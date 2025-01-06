06.01.2025, 22:05
Итоги года Eesti Loto: в каких торговых точках было куплено больше всего выигрышных билетов?
ФОТО: GEORG SAVISAAR | DELFI MEEDIA
За 11 месяцев прошлого года компания Eesti Loto выплатила в качестве выигрышей более 39 миллионов евро. В госказну в виде налога на азартные игры поступило свыше 18 миллионов евро.
Руководитель по продукту Eesti Loto Кюллике Мельтс сообщила изданию Ärileht, что из 39 миллионов евро, выигранных людьми в лотерею, в различных видах экспресс-лотерей было выиграно почти 6,5 миллиона, а в экспресс-лотереи в интернете было выиграно еще 8,2 миллиона евро.
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