Еще одна сложная ночь: в Эстонию придут сильные осадки, местами снежный покров вырастет на 10 см

По данным Агентства окружающей среды, после полуночи снегопад будет ослабевать сначала на островах, а утром в западной и южной Эстонии и перейдет в дождь или дождь с мокрым снегом, местами утром возможен также ледяной дождь. Температура воздуха повысится на островах и в южной Эстонии до 0°C, что увеличивает риск образования льда на дорогах.

Дорожные службы по всей Эстонии готовы к работам по борьбе с гололедом и расчистке снега, однако следует учитывать, что риск гололеда на дорогах очень велик, и лед может неожиданно появиться на любых участках дороги.

Транспортный департамент предупреждает, что утром в час пик условия на дорогах могут быть сложными из-за снегопада, к тому же могут возникать большие пробки, поэтому стоит предусмотреть больше времени на поездки.

На неочищенных участках необходимо снижать допустимую скорость, поддерживать увеличенную дистанцию и учитывать значительное увеличение тормозного пути.

Кроме того, водителям следует быть осторожными при встрече с дорожной техникой и учитывать её особенности. При встрече с уборочной машиной нужно держаться ближе к обочине, так как ковш может выходить за ось дороги, чтобы не оставлять снежного вала в центре. При обгоне машины необходимо убедиться в безопасности маневра и помнить, что участок перед уборочной машиной может быть неочищен.

Дополнительную информация о ситуации на дорогах перед выездом можно посмотреть на портале Tark Tee.

Сегодня, 6 января, погода будет облачной. Вечером на островах начнется снегопад, который распространится на материк, местами возможна метель. Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 3-8, на побережье порывами до 14 м/с, во второй половине дня усилится юго-восточный ветер, его скорость составит 5-9, порывами 12, на островах и побережье 7-13, порывами до 19 м/с. Температура воздуха -1..-5, на островах -1..+1°C.

Начиная с 7 января резко потеплеет, несколько дней подряд температура будет плюсовой, доходя до +5 градусов.

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